CRISIL: в Индии выручка организованных розничных продавцов золотых ювелирных изделий вырастет на 23-25%, объем розничных продаж вырастет на 16-18%

Эксклюзив
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Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
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Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
CRISIL: в Индии выручка организованных розничных продавцов золотых ювелирных изделий вырастет на 23-25%, объем розничных продаж вырастет на 16-18%
Согласно докладу, в следующем финансовом году рост снизится до 8-12 процентов, учитывая более высокую базу этого финансового года и более медленный рост располагаемых доходов согласно экономическим прогнозам. Объем организованных розничных продаж ювелирных изделий должен увеличиться на 16-18% по сравнению с прошлым годом и достигнет 670-700 тонн в этом финансовом году, превысив допандемический уровень в ~600 тонн, благодаря свадебному и праздничному спросу. Реализация также поддержит рост выручки с ожидаемым годовым увеличением на 5-7%.
CRISIL прогнозирует снижение операционной маржи на 40–70 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом из-за увеличения расходов на маркетинг и магазины и отмечает, что она стабилизируется на допандемическом уровне 6,7–7,0% в этом и следующем финансовом году. Выводы основаны на исследовании CRISIL Ratings 76 розничных продавцов золотых ювелирных изделий, на долю которых приходится около 33% годового дохода организованного сектора.
По словам CRISIL, в то время как растущий объем и расширение магазинов, как ожидается, будут набирать обороты, увеличение воздействия налога на товары и услуги и обязательного клеймения будет способствовать росту объема и числа организованных игроков.
Кроме того, увеличение доступности банковского финансирования для известных розничных продавцов золотых ювелирных изделий видно из улучшения валового банковского кредита сектору, что, как ожидается, продолжится в среднесрочной перспективе, говорится в докладе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished