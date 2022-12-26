CRISIL: в Индии выручка организованных розничных продавцов золотых ювелирных изделий вырастет на 23-25%, объем розничных продаж вырастет на 16-18%

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По данным Информационной службы кредитных рейтингов Индии (Credit Rating Information Services of India Limited, CRISIL), выручка организованных розничных продавцов золотых ювелирных изделий в Индии в этом финансовом году вырастет на 23-25% из-за роста объема продаж на фоне неудовлетворенного спроса и восстановления дискреционных расходов.

Согласно докладу, в следующем финансовом году рост снизится до 8-12 процентов, учитывая более высокую базу этого финансового года и более медленный рост располагаемых доходов согласно экономическим прогнозам. Объем организованных розничных продаж ювелирных изделий должен увеличиться на 16-18% по сравнению с прошлым годом и достигнет 670-700 тонн в этом финансовом году, превысив допандемический уровень в ~600 тонн, благодаря свадебному и праздничному спросу. Реализация также поддержит рост выручки с ожидаемым годовым увеличением на 5-7%.

CRISIL прогнозирует снижение операционной маржи на 40–70 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом из-за увеличения расходов на маркетинг и магазины и отмечает, что она стабилизируется на допандемическом уровне 6,7–7,0% в этом и следующем финансовом году. Выводы основаны на исследовании CRISIL Ratings 76 розничных продавцов золотых ювелирных изделий, на долю которых приходится около 33% годового дохода организованного сектора.

По словам CRISIL, в то время как растущий объем и расширение магазинов, как ожидается, будут набирать обороты, увеличение воздействия налога на товары и услуги и обязательного клеймения будет способствовать росту объема и числа организованных игроков.

Кроме того, увеличение доступности банковского финансирования для известных розничных продавцов золотых ювелирных изделий видно из улучшения валового банковского кредита сектору, что, как ожидается, продолжится в среднесрочной перспективе, говорится в докладе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





