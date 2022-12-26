Канадского золотодобытчика Belo Sun обвинили в введении в заблуждение инвесторов

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Канадский золотодобытчик подвергся нападкам со стороны влиятельной экологической группы, стремящейся лишить его инвестиционных капиталовложений и помешать построить то, что могло бы стать крупнейшим открытым карьером в Бразилии, пишет интернет-ресурс republicofmining.com.

Базирующаяся в Торонто компания Belo Sun Mining Corp. обнаружила в 2015 году крупное месторождение золота примерно в тысяче километрах к северо-западу от столицы Бразилии Бразилиа и теперь планирует построить открытый карьер в бразильском тропическом лесу недалеко от излучины Шингу, одной из крупнейших чистоводных рек в бассейне Амазонки.

На пути Belo Sun стала некоммерческая организация Amazon Watch, базирующаяся в Окленде (штат Калифорния), с многолетним опытом вытеснения международных золотодобытчиков с территории коренных народов в Южной Америке.

В прошлом году группа обратилась в Комиссию по ценным бумагам Онтарио с просьбой провести расследование в отношении Belo Sun, а на прошлой неделе она использовала площадку конференции COP15 ООН по биоразнообразию в Монреале для нанесения решающего удара по компании – публикации 9 декабря отчета с осуждением проекта Big Bend.



Алекс Шишло для Rough&Polished





