Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Канадского золотодобытчика Belo Sun обвинили в введении в заблуждение инвесторов
Базирующаяся в Торонто компания Belo Sun Mining Corp. обнаружила в 2015 году крупное месторождение золота примерно в тысяче километрах к северо-западу от столицы Бразилии Бразилиа и теперь планирует построить открытый карьер в бразильском тропическом лесу недалеко от излучины Шингу, одной из крупнейших чистоводных рек в бассейне Амазонки.
На пути Belo Sun стала некоммерческая организация Amazon Watch, базирующаяся в Окленде (штат Калифорния), с многолетним опытом вытеснения международных золотодобытчиков с территории коренных народов в Южной Америке.
В прошлом году группа обратилась в Комиссию по ценным бумагам Онтарио с просьбой провести расследование в отношении Belo Sun, а на прошлой неделе она использовала площадку конференции COP15 ООН по биоразнообразию в Монреале для нанесения решающего удара по компании – публикации 9 декабря отчета с осуждением проекта Big Bend.
Алекс Шишло для Rough&Polished