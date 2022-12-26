Эксклюзив

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

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19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

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Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

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05 декабря 2022

Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Индийские трейдеры призвали правительство принять меры против поддельного золота

Сегодня
Новости

Отраслевые органы власти и трейдеры золотом уже сообщили об этом правительству и теперь ждут принятия мер, ограничивающих оборот поддельных золотых украшений с пробами на рынке.  Индия является вторым по величине рынком золотых ювелирных изделий в мире, и потребители рискуют купить поддельное золото с пробами, наводнившее рынок, говорится в сообщении Economic Times.

«Хотя Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) сделало клеймение обязательным в розничной торговле золотыми ювелирными изделиями, поддельные украшения с пробой все еще находятся в обращении в стране. Ювелирные изделия, изготовленные из контрабандного золота в нелегальных мастерских, попадают на розничный рынок с поддельными пробами. Такое золото продается по сниженной цене в 200-300 рупий за грамм. Это огромный вызов для ювелиров, ведущих бизнес законно и этично", - сказал депутат Ахмед, председатель компании Malabar Gold & Diamonds.

Из-за повышения ввозной пошлины на золото большое количество контрабандного золота поступает на внутренний рынок и перерабатывается в незаконных мастерских по производству ювелирных изделий. Кроме того, правительство ежегодно теряет налоговые поступления в размере миллиардов долларов, а поддельные пробы также вводят потребителей в заблуждение, заставляя их покупать украшения из контрабандного золота.


Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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