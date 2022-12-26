Индийские трейдеры призвали правительство принять меры против поддельного золота

Отраслевые органы власти и трейдеры золотом уже сообщили об этом правительству и теперь ждут принятия мер, ограничивающих оборот поддельных золотых украшений с пробами на рынке. Индия является вторым по величине рынком золотых ювелирных изделий в мире, и потребители рискуют купить поддельное золото с пробами, наводнившее рынок, говорится в сообщении Economic Times.

«Хотя Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) сделало клеймение обязательным в розничной торговле золотыми ювелирными изделиями, поддельные украшения с пробой все еще находятся в обращении в стране. Ювелирные изделия, изготовленные из контрабандного золота в нелегальных мастерских, попадают на розничный рынок с поддельными пробами. Такое золото продается по сниженной цене в 200-300 рупий за грамм. Это огромный вызов для ювелиров, ведущих бизнес законно и этично", - сказал депутат Ахмед, председатель компании Malabar Gold & Diamonds.

Из-за повышения ввозной пошлины на золото большое количество контрабандного золота поступает на внутренний рынок и перерабатывается в незаконных мастерских по производству ювелирных изделий. Кроме того, правительство ежегодно теряет налоговые поступления в размере миллиардов долларов, а поддельные пробы также вводят потребителей в заблуждение, заставляя их покупать украшения из контрабандного золота.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished