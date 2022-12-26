IAMGOLD продаст Managem проект Boto Gold

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IAMGOLD объявила, что она заключила окончательные соглашения с Managem о продаже за $282 млн доли компании в ее проектах по разведке и разработке в Сенегале, Мали и Гвинее (в совокупности активы Bambouk), cообщил интернет-ресурс globalminingreview.com.

Согласно условиям соглашений, IAMGOLD получит в общей сложности денежные выплаты в размере приблизительно $282 млн в качестве компенсации за акции и дочерние/межфирменные займы для организаций, которые владеют 90% долей компании в проекте Boto Gold в Сенегале и 100% долей в проекте Diakha-Siribaya Gold в Мали, проекте Karita Gold и связанных с ним геологоразведочных объектов в Гвинее, объектах ранней стадии разведки Boto West, Senala West, Daorala, а также совместного предприятия Senala option earn-in в Сенегале. Оставшиеся 10% акций Boto по-прежнему будут принадлежать правительству Сенегала.

В общую сумму возмещения входит отсроченный платеж в размере $30 млн, который должен быть выплачен ранее: через шесть месяцев после закрытия проекта Boto Gold и связанных с ним объектов недвижимости в Сенегале или в сроки, согласованные сторонами по взаимному согласию.



Алекс Шишло для Rough&Polished





