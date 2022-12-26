Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
IAMGOLD продаст Managem проект Boto Gold
Согласно условиям соглашений, IAMGOLD получит в общей сложности денежные выплаты в размере приблизительно $282 млн в качестве компенсации за акции и дочерние/межфирменные займы для организаций, которые владеют 90% долей компании в проекте Boto Gold в Сенегале и 100% долей в проекте Diakha-Siribaya Gold в Мали, проекте Karita Gold и связанных с ним геологоразведочных объектов в Гвинее, объектах ранней стадии разведки Boto West, Senala West, Daorala, а также совместного предприятия Senala option earn-in в Сенегале. Оставшиеся 10% акций Boto по-прежнему будут принадлежать правительству Сенегала.
В общую сумму возмещения входит отсроченный платеж в размере $30 млн, который должен быть выплачен ранее: через шесть месяцев после закрытия проекта Boto Gold и связанных с ним объектов недвижимости в Сенегале или в сроки, согласованные сторонами по взаимному согласию.
Алекс Шишло для Rough&Polished