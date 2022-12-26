Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Компания Ora Banda получила кредит от Hawke's Point для разведки месторождения золота Риверина
Согласно сообщению СМИ, Hawke's Point согласилась предоставить Ora Banda необеспеченный кредит в размере 11 млн долларов. Эти средства предназначены компании для финансирования разработки и разведки ресурсов на месторождении золота Риверина, капитальных затрат и общего оборотного капитала.
Условий для использования кредита нет, и компания рассчитывает получить средства в декабре 2022 года. Компания также заключила соглашение с Hawke's Point, в соответствии с которым некоторые из дочерних компаний, находящихся в ее полной собственности, соглашаются выплатить роялти с чистой прибыли металлургического передела за золото в сплаве доре или в слитках, произведенных и проданных на существующих горнодобывающих предприятиях компании с 31 декабря 2023 года в обмен на 1,74 млн австралийских долларов от Hawke’s Point. Эти отчисления выплачивается по ставке 0,9% от чистой прибыли металлургического передела и не могут превышать стоимость 900 000 унций чистого золота в течение 15 лет. Hawke’s Point может потребовать от соответствующей дочерней компании предоставить обеспечение в отношении роялти.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished