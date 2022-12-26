Компания Ora Banda получила кредит от Hawke's Point для разведки месторождения золота Риверина

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Австралийская горнодобывающая компания Ora Banda Mining Ltd объявила о том, что ее крупнейший акционер Hawke's Point Holdings L.P. предложил ей финансирование в размере 12,74 млн долларов США, включая необеспеченный кредит и лицензионные отчисления от чистой прибыли металлургического передела.

Согласно сообщению СМИ, Hawke's Point согласилась предоставить Ora Banda необеспеченный кредит в размере 11 млн долларов. Эти средства предназначены компании для финансирования разработки и разведки ресурсов на месторождении золота Риверина, капитальных затрат и общего оборотного капитала.

Условий для использования кредита нет, и компания рассчитывает получить средства в декабре 2022 года. Компания также заключила соглашение с Hawke's Point, в соответствии с которым некоторые из дочерних компаний, находящихся в ее полной собственности, соглашаются выплатить роялти с чистой прибыли металлургического передела за золото в сплаве доре или в слитках, произведенных и проданных на существующих горнодобывающих предприятиях компании с 31 декабря 2023 года в обмен на 1,74 млн австралийских долларов от Hawke’s Point. Эти отчисления выплачивается по ставке 0,9% от чистой прибыли металлургического передела и не могут превышать стоимость 900 000 унций чистого золота в течение 15 лет. Hawke’s Point может потребовать от соответствующей дочерней компании предоставить обеспечение в отношении роялти.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





