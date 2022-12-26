Исследования подтверждают, что завод в Кареевлей может достичь целевого показателя в 90 000 тонн руды в месяц

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Компания BlueRock Diamonds, акции которой торгуются на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что результаты двухмесячного тестирования для определения реальной мощности перерабатывающего завода на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, которое началось в середине октября и проводилось при содействии специалистов по добыче и переработке, подтвердили, что ежемесячный объем производства может составлять немногим менее 90 тыс. тонн - в соответствии с предыдущими оценками.

Добыча на руднике в октябре и ноябре дала среднее содержание алмазов в руде в размере 4,4 карата на 100 тонн, при этом вес самого крупного добытого алмаза составил 10,2 карата.

Основное внимание BlueRock по-прежнему сосредоточено на повышении производительности предприятия.

Компания ожидает представить в первом квартале обновленную информацию о производстве по итогам всего 2023 финансового года.



Алекс Шишло для Rough&Polished





