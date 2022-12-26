Геннадий Пивень - Президент Академии горных наук России

Геннадий Фёдорович Пивень, бывший генеральный директор АГД Даймондс 19 декабря 2022 года единогласно избран Президентом Академии Горных наук России сроком 5 лет.В 1977 году окончил Московский горный институт. Доктор технических наук, академик Российской академии горных наук. Награжден многими правительственными и ведомственными наградами СССР, РФ и РПЦ.Трудовой путь начал в 1977 году на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина, где в течение двадцати лет работал на рудниках «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый», занимал должности заместителя директора по производству, главного инженера, директора, управляющего трестом «Норильскшахтстрой».Участник организации, становления и первый директор ОАО «Норильская горная компания», крупнейшего в мире производителя цветных и драгоценных металлов (1997-2000 гг.). Начальник Управления технического развития РАО «Норильский никель» (2000-2001 гг.).2001 – 2002 гг. – вице-президент по промышленной политике ГМК «Евразхолдинг»; генеральный директор ОАО «Евразруда».2002 – 2004 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА»; президент ОАО «Алданзолото».2005 – 2007 гг. – президент ПАО «Севералмаз».2007 – 2010 гг. – первый вице-президент ПАО «АЛРОСА» – лидера алмазодобывающей отрасли мира.2011 – 2015 гг. – первый вице-президент Группы компаний «Русская Платина» – одного из ведущих производителей металлов платиновой группы в мире.2015 – н. в. – заместитель председателя Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Торгово-Промышленной Палаты РФ.2018 – 2021 гг. – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС».2021 – 2022 гг. – генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС».