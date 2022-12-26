Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Геннадий Пивень - Президент Академии горных наук России
В 1977 году окончил Московский горный институт. Доктор технических наук, академик Российской академии горных наук. Награжден многими правительственными и ведомственными наградами СССР, РФ и РПЦ.
Трудовой путь начал в 1977 году на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина, где в течение двадцати лет работал на рудниках «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый», занимал должности заместителя директора по производству, главного инженера, директора, управляющего трестом «Норильскшахтстрой».
Участник организации, становления и первый директор ОАО «Норильская горная компания», крупнейшего в мире производителя цветных и драгоценных металлов (1997-2000 гг.). Начальник Управления технического развития РАО «Норильский никель» (2000-2001 гг.).
2001 – 2002 гг. – вице-президент по промышленной политике ГМК «Евразхолдинг»; генеральный директор ОАО «Евразруда».
2002 – 2004 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА»; президент ОАО «Алданзолото».
2005 – 2007 гг. – президент ПАО «Севералмаз».
2007 – 2010 гг. – первый вице-президент ПАО «АЛРОСА» – лидера алмазодобывающей отрасли мира.
2011 – 2015 гг. – первый вице-президент Группы компаний «Русская Платина» – одного из ведущих производителей металлов платиновой группы в мире.
2015 – н. в. – заместитель председателя Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Торгово-Промышленной Палаты РФ.
2018 – 2021 гг. – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС».
2021 – 2022 гг. – генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС».
Владимир Малахов, Rough&Polished