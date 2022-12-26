Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Resolute продлила контракт с Perenti по Мако
Контракт, включающий погрузку и транспортировку, буровзрывные работы, контроль качества и подачу сырья в дробилку на Мако, оценивается в $185 млн в течение четырехлетнего периода.
Perenti обеспечивает добычу полезных ископаемых открытым способом на шахте Мако с 2017 года. В четверг компания заявила, что продление контракта включает обновленные коммерческие условия и в соответствии с политикой Perenti по управлению капиталом компания оптимизирует управление существующим парком и оборудованием на проекте, который, по прогнозам, потребует низких капитальных затрат и принесет устойчивую прибыль.
«Проект Мако был частью портфолио AMS в течение нескольких лет, и мы рады, что наши высокие операционные показатели и отношения с Resolute Mining позволили нам выполнить это продление контракта, которое поддерживает нашу стратегию до 2025 года”, - генеральный директор Perenti Марк Норвелл (Mark Norwell).
«Мы уверены, что наша преданная своему делу, преимущественно местная рабочая сила продолжит приносить пользу нашему партнеру. Мы с нетерпением ожидаем продолжения наших отношений с Resolute Mining в рамках проекта Мако, поскольку мы стремимся обеспечить непреходящую ценность и определенность для всех наших заинтересованных сторон», - добавил он.
Алекс Шишло для Rough&Polished