Resolute продлила контракт с Perenti по Мако

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Золотодобытчик Resolute Mining продлил контракт с компанией Perenti, зарегистрированной на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX) на добычу золота на золотом руднике Мако (Mako) в Сенегале, сообщило издание miningweekly.com.

Контракт, включающий погрузку и транспортировку, буровзрывные работы, контроль качества и подачу сырья в дробилку на Мако, оценивается в $185 млн в течение четырехлетнего периода.

Perenti обеспечивает добычу полезных ископаемых открытым способом на шахте Мако с 2017 года. В четверг компания заявила, что продление контракта включает обновленные коммерческие условия и в соответствии с политикой Perenti по управлению капиталом компания оптимизирует управление существующим парком и оборудованием на проекте, который, по прогнозам, потребует низких капитальных затрат и принесет устойчивую прибыль.

«Проект Мако был частью портфолио AMS в течение нескольких лет, и мы рады, что наши высокие операционные показатели и отношения с Resolute Mining позволили нам выполнить это продление контракта, которое поддерживает нашу стратегию до 2025 года”, - генеральный директор Perenti Марк Норвелл (Mark Norwell).

«Мы уверены, что наша преданная своему делу, преимущественно местная рабочая сила продолжит приносить пользу нашему партнеру. Мы с нетерпением ожидаем продолжения наших отношений с Resolute Mining в рамках проекта Мако, поскольку мы стремимся обеспечить непреходящую ценность и определенность для всех наших заинтересованных сторон», - добавил он.



Алекс Шишло для Rough&Polished





