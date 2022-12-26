Уральские ученые обнаружили источник пермских алмазов

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Российские ученые сделали важное открытие в сфере исследования отечественных алмазов, сообщил ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

"Дело в том, что наш университет уже давно занимается изучением генезиса алмазов на Урале. Здесь находятся две алмазоносные провинции - на Приполярном Урале и в Красновишерском районе Пермского края", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Душин уточнил, что в Красновишерском районе, где промышленная добыча закончилась еще в 2015 году, специалисты занимались разработкой россыпных месторождений.

"Это когда сами алмазы есть, а коренного источника нет. И вот в 2022 году, благодаря новому оборудованию нашего исследовательского центра, мы обнаружили коренной источник - брекчированные породы, несущие алмазы", - отметил ректор.

По его словам, теперь нужно, чтобы российская академическая общественность признала полученные результаты.



Алекс Шишло для Rough&Polished





