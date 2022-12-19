Эксклюзив
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
Вчера
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Хедж-фонды проиграли судебную тяжбу за раскрытие LME стенограммы об отмене торгов никелем
AQR Capital Management LLC и четыре другие фирмы обратились в суд в сентябре. Компании оспаривают действия LME, которая 8 марта отменила торги на сумму около $3,9 млрд, когда чуть более чем за 24 часа фьючерсы подскочили на 250% во время масштабного сжатия, сосредоточенного вокруг крупной короткой позиции магната Сян Гуанды (Xiang Guangda). LME также приостановила работу рынка на одну неделю.
Как говорится в постановлении судьи Адриана Бельтрами, отклоняющем иск компаний, он не считает, что требуемое раскрытие информации «помогло бы разрешить спор без судебного разбирательства или сэкономило бы расходы».
AQR Capital, наряду с DRW Commodities LLC, Flow Traders BV, Capstone Investment Advisors LLC и Winton Capital Management Ltd заявили, что торги были отменены, чтобы выручить крупного инвестора, занимающего короткие позиции.
Это решение стало ударом для этих фирм, которые потеряли в общей сложности $95 млн за несколько дней.
Юристы LME опровергли обвинения и заявили, что биржа действовала, чтобы избежать системных рисков от маржинального требования в размере $20 млрд, которое могло бы отправить рынок в «смертельную спираль» и поставить под угрозу выживание самой LME.
Алекс Шишло для Rough&Polished