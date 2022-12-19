Хедж-фонды проиграли судебную тяжбу за раскрытие LME стенограммы об отмене торгов никелем

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Группа хедж-фондов проиграла судебную тяжбу c целью заставить Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME) передать стенограммы телефонных разговоров и записи совещаний о мартовском решении LME отменить торги никелем, пишет интернет-ресурс mining.com.

AQR Capital Management LLC и четыре другие фирмы обратились в суд в сентябре. Компании оспаривают действия LME, которая 8 марта отменила торги на сумму около $3,9 млрд, когда чуть более чем за 24 часа фьючерсы подскочили на 250% во время масштабного сжатия, сосредоточенного вокруг крупной короткой позиции магната Сян Гуанды (Xiang Guangda). LME также приостановила работу рынка на одну неделю.

Как говорится в постановлении судьи Адриана Бельтрами, отклоняющем иск компаний, он не считает, что требуемое раскрытие информации «помогло бы разрешить спор без судебного разбирательства или сэкономило бы расходы».

AQR Capital, наряду с DRW Commodities LLC, Flow Traders BV, Capstone Investment Advisors LLC и Winton Capital Management Ltd заявили, что торги были отменены, чтобы выручить крупного инвестора, занимающего короткие позиции.

Это решение стало ударом для этих фирм, которые потеряли в общей сложности $95 млн за несколько дней.

Юристы LME опровергли обвинения и заявили, что биржа действовала, чтобы избежать системных рисков от маржинального требования в размере $20 млрд, которое могло бы отправить рынок в «смертельную спираль» и поставить под угрозу выживание самой LME.



Алекс Шишло для Rough&Polished



