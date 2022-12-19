Wrangler выставил на аукцион бриллиантовую пряжку для ремня

Фото: Wrangler Network

Wrangler выставил до 30 декабря на аукцион компании Western Sales Management памятную пряжку для ремня с бриллиантами общим весом 6,34 карата и надписью «75 бриллиантов за 75 лет».Ювелиры компании Montana Silversmiths изготовили этот сувенир из золота и серебра стоимостью $40 тыс по случаю 75-летия Wrangler, отмечаемого в этом году.Все вырученные средства будут разделены между Western Sports Foundation и Lead Changes, «двумя независимыми некоммерческими организациями, занимающимися сохранением и продвижением западного образа жизни», заявили в Wrangler.В США в настоящее время насчитывается всего 600 тыс ковбоев, треть из которых, по данным министерства сельского хозяйства США, составляют женщины, пишет интернет-ресурс artnet.com.