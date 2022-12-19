Клайв Палмер продал австралийский никелевый завод предположительно за $1,3 млрд

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Клайв Палмер (Clive Palmer), австралийский горнодобывающий магнат, как сообщается, продал проблемный никелевый завод «Ябулу» (Yabulu) в штате Квинсленд специальной проектной компании из Швейцарии Zero Carbon Investek. По сообщениям агентства Рейтер, эта сделка принесла ему 1,3 млрд долларов США. Однако пресс-секретарь Палмера опроверг сумму, сообщенную австралийской газетой, как спекуляцию, и отказался раскрыть цену продажи.

Согласно сообщению, в 2016 году завод по переработке никеля и кобальта «Ябулу» перешел в режим добровольного внешнего управления из-за падения цен на никель и до сегодняшнего дня не начал свою работу.

В своем заявлении Zero Carbon объявила, что завод должен быть перезапущен через 18 месяцев и, как ожидается, станет одним из 10 крупнейших никелевых активов в мире, способным производить 53,5 тыс. тонн никеля и 3,7 тыс. тонн кобальта в год.

По мере того, как мир переходит на электромобили, никель и кобальт являются металлами, используемыми в автомобильных батареях, цены на которые резко выросли из-за высокого спроса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





