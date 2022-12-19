Обрушение золотого рудника в китайском Синьцзяне: 18 человек оказались блокированы, ведутся спасательные операции

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После аварии 22 горняка были подняты на поверхность, но 18 остаются в ловушке. По сообщениям СМИ, обрушение произошло днем 24 декабря.

Спасатели пытались добраться до 18 человек, оказавшихся в ловушке под землей после обвала на золотом руднике в уезде Инин северо-западного китайского региона Синьцзян, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ. Во время инцидента на шахте, что примерно в 100 километрах от границы с Казахстаном, работало 40 человек.

После инцидента 22 горняка были подняты на поверхность, но 18 остаются под землей. «В настоящее время проводится спасательная операция по извлечению оставшихся шахтеров», — сообщило информационное агентство Синьхуа.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





