Эксклюзив

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

Сегодня

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

05 декабря 2022

Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

АЛРОСА на пороге открытий новых алмазных месторождений

Сегодня
Новости
АЛРОСА ожидает оперативный прирост запасов за счет оценки и разведки открытых кимберлитовых тел и россыпей алмазов, которые будут изучены в пределах действующей инфраструктуры горно-обогатительных комбинатов. Об этом сообщил главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин. 
Он выступил на прошедшем в Якутске Дальневосточном форуме «Промышленность и геологоразведка: сквозь 100-летия» 
Говоря о наиболее перспективных, с точки зрения обнаружения кимберлитов районах РФ, где АЛРОСА осуществляла поисковые работы в последние два десятилетия, Гаранин отметил необходимость выхода на новые территории на севере Якутии, на северо-западе и северо-востоке страны – в Красноярском крае и Иркутской области.
В интервью 1sn.ru Гаранин сообщил, что в долгосрочной перспективе работы просматриваются, в основном, в пределах двух основных алмазоносных провинций: Якутской и Восточно-Европейской. Также геологоразведочные работы будут проводиться в Тунгусской алмазоносной провинции, где месторождений пока не обнаружено.
А пока, в среднесрочной перспективе основные поисковые работы будут проводится в главных алмазоносных районах: Малоботуобинском, Далдыно-Алакитском, Среднемархинском, Мунском в Якутии и Зимнебережном в Архангельской области. 
«Мы ожидаем открытий и в Ыгыаттинском и Мурбайском алмазоносных районах: это главные площади для постановки геологоразведочных работ», - сказал Гаранин. 
Отвечая вопрос, насколько оценены перспективные запасы алмазов в России в целом и в республике, в частности, он сообщил, что их количество составляет более 1,1 млрд карат. 
Запасы, в основном, сосредоточены в уникальных месторождениях Якутии и Архангельской области. Небольшие объемы запасов существуют и в Пермском крае, где геологи разведали несколько небольших россыпей.
Якутия является лидером среди регионов по величине запасов, здесь локализовано 82% всех запасов алмазов в стране, сообщил Гаранин. 
В числе основных вызовов, стоящих перед отраслью, он назвал недостаточный уровень регионального изучения перспективных территорий, справляться с которым можно за счет опережающего геолого-геофизического изучения недр с привлечением государственного финансирования и объединения усилий государства и частных компаний.

Алекс Шишло для Rough&Polished

Версия для печати