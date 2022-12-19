АЛРОСА на пороге открытий новых алмазных месторождений

АЛРОСА ожидает оперативный прирост запасов за счет оценки и разведки открытых кимберлитовых тел и россыпей алмазов, которые будут изучены в пределах действующей инфраструктуры горно-обогатительных комбинатов. Об этом сообщил главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин.

Он выступил на прошедшем в Якутске Дальневосточном форуме «Промышленность и геологоразведка: сквозь 100-летия»

Говоря о наиболее перспективных, с точки зрения обнаружения кимберлитов районах РФ, где АЛРОСА осуществляла поисковые работы в последние два десятилетия, Гаранин отметил необходимость выхода на новые территории на севере Якутии, на северо-западе и северо-востоке страны – в Красноярском крае и Иркутской области.

В интервью 1sn.ru Гаранин сообщил, что в долгосрочной перспективе работы просматриваются, в основном, в пределах двух основных алмазоносных провинций: Якутской и Восточно-Европейской. Также геологоразведочные работы будут проводиться в Тунгусской алмазоносной провинции, где месторождений пока не обнаружено.

А пока, в среднесрочной перспективе основные поисковые работы будут проводится в главных алмазоносных районах: Малоботуобинском, Далдыно-Алакитском, Среднемархинском, Мунском в Якутии и Зимнебережном в Архангельской области.

«Мы ожидаем открытий и в Ыгыаттинском и Мурбайском алмазоносных районах: это главные площади для постановки геологоразведочных работ», - сказал Гаранин.

Отвечая вопрос, насколько оценены перспективные запасы алмазов в России в целом и в республике, в частности, он сообщил, что их количество составляет более 1,1 млрд карат.

Запасы, в основном, сосредоточены в уникальных месторождениях Якутии и Архангельской области. Небольшие объемы запасов существуют и в Пермском крае, где геологи разведали несколько небольших россыпей.

Якутия является лидером среди регионов по величине запасов, здесь локализовано 82% всех запасов алмазов в стране, сообщил Гаранин.

В числе основных вызовов, стоящих перед отраслью, он назвал недостаточный уровень регионального изучения перспективных территорий, справляться с которым можно за счет опережающего геолого-геофизического изучения недр с привлечением государственного финансирования и объединения усилий государства и частных компаний.



Алекс Шишло для Rough&Polished



