AGD Diamonds возглавил бывший руководитель полиграфических предприятий Михаил Баков

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Гендиректором алмазодобывающей компании "АГД Даймондс" (AGD Diamonds), разрабатывающей трубку имени Гриба в Архангельской области, вместо Геннадия Пивня стал Михаил Баков, сообщило агентство Interfax.

Ветеран российской горнодобывающей отрасли Пивень был гендиректором AGD с октября 2021 года, а до этого был первым заместителем гендиректора (этот пост с 2018 года занимал Сергей Неручев). В 2011-2015 годах Пивень был первым вице-президентом "Русской платины" Мусы Бажаева, в 2007-2010 годах - первым вице-президентом "АЛРОСА", а в 2005-2007 годах возглавлял соседствующий с трубкой имени Гриба "Севералмаз" ("дочка" "АЛРОСА").

Новый руководитель ADG Баков возглавлял до этого АО "ПК Пушкинская площадь" и "Центральный склад полиграфических материалов", занимающиеся полиграфической деятельностью в Москве.

Баков уже встречался с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Цыбульский, в частности, отметил необходимость продолжения проекта AGD по синтезу монокристаллов алмаза и изготовлению монокристаллических алмазных продуктов. Этот проект компания реализует совместно с научно-образовательным центром "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", расположенном в Архангельске.

Контроль над компанией осуществляет ВТБ, который частично финансировал сделку по продаже "ЛУКОЙЛом" алмазодобытчика компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ) за $1,45 млрд в 2017 году. ОПИ перестала обслуживать кредит, и по иску ВТБ суд признал владельца "АГД Даймондс" банкротом, в отношении компании было открыто конкурсное производство. ВТБ рассчитывает вернуть предоставленные ОПИ средства через процедуру банкротства или оставить актив себе, говорил глава банка Андрей Костин.

AGD фактически курирует зампред правления ВТБ Андрей Пучков, который отвечает за работу с проблемными и непрофильными активами банка, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с деятельностью компании. Куратору предстоит решать вопросы со сбытом, так как у AGD скопился большой объем нереализованной продукции, а денежные средства на счетах заканчиваются, сказал один из собеседников агентства.

"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая AGD трубка им.Гриба по своим запасам является четвертой в России и восьмой в мире. Запасы были утверждены в 2010 году в объеме 76 млн тонн руды. Срок эксплуатации месторождения, добыча на котором ведется сейчас открытым образом, - более десяти лет. Алмазы AGD обычно реализует на аукционах в центрах мировой торговли Антверпене и Дубае через сбытовое подразделение Grib Diamonds.



Алекс Шишло для Rough&Polished





