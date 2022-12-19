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19 декабря 2022

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Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

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Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

ВБ и Совет по водороду оценили количество и след критически важных полезных ископаемых для производства чистого водорода

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Согласно информации Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), в совместном отчете Всемирного банка (ВБ) и Совета по водороду (Hydrogen Council, HC) используются новые данные для оценки количества и общего воздействия критически важных минералов, необходимых для увеличения выпуска чистого водорода.

Ожидается, что производство водород вырастет в 7 раз, чтобы поддержать глобальный энергетический переход, и к 2050 году в конечном итоге будет составлять 10% от общего объема энергии.

Увеличение масштаба производства повлияет на спрос на критически важные материалы, включая минералы и металлы, необходимые для водородных технологий — электролизеров для возобновляемого водорода, хранения углерода для низкоуглеродистого водорода или топливных элементов, использующих водород для питания транспорта.


Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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