ВБ и Совет по водороду оценили количество и след критически важных полезных ископаемых для производства чистого водорода

Согласно информации Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), в совместном отчете Всемирного банка (ВБ) и Совета по водороду (Hydrogen Council, HC) используются новые данные для оценки количества и общего воздействия критически важных минералов, необходимых для увеличения выпуска чистого водорода.

Ожидается, что производство водород вырастет в 7 раз, чтобы поддержать глобальный энергетический переход, и к 2050 году в конечном итоге будет составлять 10% от общего объема энергии.

Увеличение масштаба производства повлияет на спрос на критически важные материалы, включая минералы и металлы, необходимые для водородных технологий — электролизеров для возобновляемого водорода, хранения углерода для низкоуглеродистого водорода или топливных элементов, использующих водород для питания транспорта.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished