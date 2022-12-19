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Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
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Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
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Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций на 5 млрд юаней
Срок погашения облигаций составляет 3,5 года, при этом предусмотрено право инвесторов на досрочное погашение через 3 года с даты начала размещения. Номинал — 1 000 юаней, купонный период — 91 день.
Повышенный спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил увеличить объем сделки с первоначально заявленного 3 млрд до итогового 5 млрд юаней, а также снизить ставку купона до уровня Loan Prime Rate 1Y + 0,1%. Основными инвесторами в книге выступили банки и брокерские компании, а также физические лица. Сделка является крупнейшим размещением облигаций в китайских юанях с конца октября 2022 г. российским эмитентом, что лишний раз подчеркивает привлекательность инструмента с плавающей ставкой для инвесторов в текущих рыночных условиях.
Старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев так прокомментировал выпуск облигаций: «Размещение облигаций в юанях выглядит абсолютно логично в текущих рыночных условиях и является привлекательной для компании альтернативой традиционным финансовым инструментам в иностранной валюте. Переподписка по нашему дебютному выпуску, позволившая увеличить объем сделки и снизить купонную ставку, свидетельствует о повышенном интересе самого широкого спектра инвесторов к этому сравнительно новому инструменту на российском рынке ценных бумаг, и я считаю, что спрос на размещения в юанях будет только расти».
Выпуск облигаций включен во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E от 30 ноября 2018 г. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.
«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.
Владимир Малахов, Rough&Polished