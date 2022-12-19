«585*ЗОЛОТОЙ»: как изменилась структура спроса в 2022 году и чего ждать в 2023

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В сети «585*ЗОЛОТОЙ» проанализировали поведение покупателей и динамику спроса в течение года и выявили ряд тенденции, нехарактерных для предыдущих периодов.

Первое ключевое отличие 2022 года от многих предыдущих лет состоит в том, что доля золота в структуре спроса стала увеличиваться. Еще в 2020 году серебряные изделия значительно выигрывали у золотых, достигая 60% от объемов продаж.

Но в 2022 году покупатели стали отдавать предпочтение золотым украшениям.

Второй тренд уходящего года – рост доли продаж золотых украшений более высокого ценового сегмента с натуральными и выращенными драгоценными (бриллиант, изумруд, рубин, сапфир) и полудрагоценными камнями. Спрос на золото с этими вставками увеличился на 11,3% к прошлому году и на 21% к 2019-му.

Заметив устойчивость этого тренда, «585*ЗОЛОТОЙ» вывел на рынок и в 2022 году активно развивает новый суббренд – сеть «585*Diamonds», в ассортименте только золото 585 и 750 пробы с бриллиантами и всеми видами драгоценных камней.

Сейчас сеть насчитывает уже 10 объектов в разных городах страны, а также зоны shop-in-shop в магазинах основного бренда. Для суббренда разработан собственный дизайн и торговое оборудование, увеличена площадь «островов».

Третьим глобальным трендом 2022 года стал переход к рациональной модели потребления. Клиенты стали внимательнее относиться к условиям программы лояльности. Они чаще интересуются, как получить и потратить баллы. До 17% выросла доля клиентов, которые пользуются банковскими услугами кешбэка. Покупателям важно получать бонусы от суммы чека и, даже выбирая ювелирные подарки, они задумываются, чтобы покупка приносила дополнительную выгоду.

По оценкам департамента анализа, прогнозирования и исследований сети «585*ЗОЛОТОЙ» эти тренды будут сохраняться в первой половине 2023 года на фоне усиливающегося рационального подхода к ювелирному шопингу.



Алекс Шишло для Rough&Polished





