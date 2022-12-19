Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
«585*ЗОЛОТОЙ»: как изменилась структура спроса в 2022 году и чего ждать в 2023
Первое ключевое отличие 2022 года от многих предыдущих лет состоит в том, что доля золота в структуре спроса стала увеличиваться. Еще в 2020 году серебряные изделия значительно выигрывали у золотых, достигая 60% от объемов продаж.
Но в 2022 году покупатели стали отдавать предпочтение золотым украшениям.
Второй тренд уходящего года – рост доли продаж золотых украшений более высокого ценового сегмента с натуральными и выращенными драгоценными (бриллиант, изумруд, рубин, сапфир) и полудрагоценными камнями. Спрос на золото с этими вставками увеличился на 11,3% к прошлому году и на 21% к 2019-му.
Заметив устойчивость этого тренда, «585*ЗОЛОТОЙ» вывел на рынок и в 2022 году активно развивает новый суббренд – сеть «585*Diamonds», в ассортименте только золото 585 и 750 пробы с бриллиантами и всеми видами драгоценных камней.
Сейчас сеть насчитывает уже 10 объектов в разных городах страны, а также зоны shop-in-shop в магазинах основного бренда. Для суббренда разработан собственный дизайн и торговое оборудование, увеличена площадь «островов».
Третьим глобальным трендом 2022 года стал переход к рациональной модели потребления. Клиенты стали внимательнее относиться к условиям программы лояльности. Они чаще интересуются, как получить и потратить баллы. До 17% выросла доля клиентов, которые пользуются банковскими услугами кешбэка. Покупателям важно получать бонусы от суммы чека и, даже выбирая ювелирные подарки, они задумываются, чтобы покупка приносила дополнительную выгоду.
По оценкам департамента анализа, прогнозирования и исследований сети «585*ЗОЛОТОЙ» эти тренды будут сохраняться в первой половине 2023 года на фоне усиливающегося рационального подхода к ювелирному шопингу.
Алекс Шишло для Rough&Polished