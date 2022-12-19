Самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max

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Международная компания Caviar, занимающаяся ювелирным дизайном гаджетов Apple и Samsung, создала самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max стоимостью 31 490 000 рублей.

Компания инкрустировала телефон бриллиантами от ювелирного гиганта Graff в количестве 511 штук, не считая гигантской подвески в виде снежинки.

Самый дорогой смартфон носит название Diamond Snowflake. К нему прилагается сертификат, подтверждающий подлинность бриллиантов от Graff.

Caviar не ограничилась выпуском самого дорогого телефона. На сайте можно заказать модель Crystal Snowflake SE (Swarovski Edition), которая в точности повторяет дизайн, только сделана она из кристаллов Сваровски. Модель не уступает по красоте, но стоит в разы дешевле.

Версия с кристаллами Swarovski обойдется в 1 099 000 рублей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





