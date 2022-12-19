Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Платиновый проект Тандер Бей Норт в Канаде получил 15 млн канадских долларов в виде инвестиций
Общая сумма в размере 15 млн канадских долларов будет выделена двумя траншами: первый транш в размере 10 млн канадских долларов будет выплачен 15 декабря, а второй транш в размере 5 млн канадских долларов будет выплачен в течение следующих трех месяцев с тем, чтобы обеспечить комплексную проверку и получить решение компании Rio Tinto Exploration Canada на то, следует ли продавать 1% роялти с чистой прибыли металлургического передела на части проекта компании Clean Air Metals за 2 млн канадских долларов.
У Rio также есть альтернативный вариант продажи 1% роялти с чистой прибыли металлургического передела компании Clean Air Metals за 3,5 млн канадских долларов в будущем.
Проект Тандер Бей Норт — это проект по добыче платины, палладия, меди и никеля, включающий в себя десятилетний план строительства подземного рудника и большой потенциал для дальнейших исследований.
Владимир Малахов, Rough&Polished