Платиновый проект Тандер Бей Норт в Канаде получил 15 млн канадских долларов в виде инвестиций

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Эти инвестиции поступили от компании Triple Flag Precious Metals Corporation, зарегистрированной на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX) и специализирующей на получении роялти от лицензирования интеллектуальной собственности. Как сообщает портал miningweekly, с 15 декабря она приобрела право на получение роялти в размере 2,5% с чистой прибыли металлургического передела в рамках проекта Тандер Бей Норт (Thunder Bay North) компании Clean Air Metals в Северном Онтарио в Канаде.

Общая сумма в размере 15 млн канадских долларов будет выделена двумя траншами: первый транш в размере 10 млн канадских долларов будет выплачен 15 декабря, а второй транш в размере 5 млн канадских долларов будет выплачен в течение следующих трех месяцев с тем, чтобы обеспечить комплексную проверку и получить решение компании Rio Tinto Exploration Canada на то, следует ли продавать 1% роялти с чистой прибыли металлургического передела на части проекта компании Clean Air Metals за 2 млн канадских долларов.

У Rio также есть альтернативный вариант продажи 1% роялти с чистой прибыли металлургического передела компании Clean Air Metals за 3,5 млн канадских долларов в будущем.

Проект Тандер Бей Норт — это проект по добыче платины, палладия, меди и никеля, включающий в себя десятилетний план строительства подземного рудника и большой потенциал для дальнейших исследований.



Владимир Малахов, Rough&Polished





