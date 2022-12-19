WPIC: Текущие запасы платины и прогноз дефицита в 2023 году повлияют на открытие цен

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) прогнозирует незначительное влияние цены на платину в 2023 году из-за характера и размера запасов платины в Китае и прогнозируемого дефицита в 2023 году.

Чрезмерный импорт Китая оставил остальным потребителям ограниченный запас (над землей) для покрытия дефицита спроса/предложения. Исследования показывают, что высокие цены на платину будут наблюдаться в Китае еще до того, как запасы будут доступны даже для внутреннего рынка.

Таможенные данные Китая показывают, что с марта 2020 года страна импортирует платину, значительно превышающую выявленный спрос. Однако с начала 2021 года также произошли изменения в общих объемах импорта, что указывает на увеличение реального спроса.

Между тем, китайские конечные потребители в автомобильной, ювелирной и промышленной отраслях используют больше платины или увеличивают резервные запасы в ожидании нехватки предложения.

Спрос на платину в Китае сократился примерно на 1 млн унций с 2013 года, что отражает снижение спроса со стороны ювелирной промышленности, в то время как спрос со стороны автомобильного и промышленного сегментов постоянно растет.

Таким образом, избыточный импорт Китая можно объяснить спросом промышленных производителей, а также платиной, торгуемой через Шанхайскую золотую биржу (Shanghai Gold Exchange, SGE) трейдерами или производителями, которым необходимо возместить НДС.

Прямой импорт является квазиспекулятивным или буферным запасом, и это наращивание запасов недоступно для повторного выхода на западные рынки для покрытия дефицита в 2023 году из-за внутреннего экспортного контроля.

Привлекательность платины в качестве инвестиционного актива возникает из-за ситуации, когда предложение остается проблематичным, несмотря на некоторые новые инвестиции в мощности по добыче металла, а рост спроса на автомобильную платину должен продолжиться, в основном, за счет замещения бензиновых двигателей.

Цена на платину остается исторически заниженной и значительно ниже как на золото, так и на палладий. Значительный избыточный импорт в Китай приводит к значительной физической тесноте и высоким арендным ставкам, а исследование WPIC указывает, что с 2023 года на рынке платины возникнет устойчивый растущий дефицит.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished