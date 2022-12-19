Эксклюзив

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

05 декабря 2022

Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

WPIC: Текущие запасы платины и прогноз дефицита в 2023 году повлияют на открытие цен

Сегодня
Новости

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) прогнозирует незначительное влияние цены на платину в 2023 году из-за характера и размера запасов платины в Китае и прогнозируемого дефицита в 2023 году.
Чрезмерный импорт Китая оставил остальным потребителям ограниченный запас (над землей) для покрытия дефицита спроса/предложения.  Исследования показывают, что высокие цены на платину будут наблюдаться в Китае еще до того, как запасы будут доступны даже для внутреннего рынка.
Таможенные данные Китая показывают, что с марта 2020 года страна импортирует платину, значительно превышающую выявленный спрос. Однако с начала 2021 года также произошли изменения в общих объемах импорта, что указывает на увеличение реального спроса.
Между тем, китайские конечные потребители в автомобильной, ювелирной и промышленной отраслях используют больше платины или увеличивают резервные запасы в ожидании нехватки предложения.
Спрос на платину в Китае сократился примерно на 1 млн унций с 2013 года, что отражает снижение спроса со стороны ювелирной промышленности, в то время как спрос со стороны автомобильного и промышленного сегментов постоянно растет.
Таким образом, избыточный импорт Китая можно объяснить спросом промышленных производителей, а также платиной, торгуемой через Шанхайскую золотую биржу (Shanghai Gold Exchange, SGE) трейдерами или производителями, которым необходимо возместить НДС.
Прямой импорт является квазиспекулятивным или буферным запасом, и это наращивание запасов недоступно для повторного выхода на западные рынки для покрытия дефицита в 2023 году из-за внутреннего экспортного контроля.
Привлекательность платины в качестве инвестиционного актива возникает из-за ситуации, когда предложение остается проблематичным, несмотря на некоторые новые инвестиции в мощности по добыче металла, а рост спроса на автомобильную платину должен продолжиться, в основном, за счет замещения бензиновых двигателей.
Цена на платину остается исторически заниженной и значительно ниже как на золото, так и на палладий. Значительный избыточный импорт в Китай приводит к значительной физической тесноте и высоким арендным ставкам,  а исследование WPIC указывает, что с 2023 года на рынке платины возникнет устойчивый растущий дефицит.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати