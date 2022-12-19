Эксклюзив

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

05 декабря 2022

Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

STPL получает поздравления за выдающийся вклад

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Новости

Согласно пресс-релизу, STPL, ведущая индийская компания по разработке решений для обработки алмазов, достигла двух значительных успехов не только в Индии, но и в Европе.

Мунджал Гаджар (Munjal Gajjar), руководитель отдела исследований и разработок компании STPL, был назван одним из 100 самых инновационно мыслящих людей в фотонике изданием «Electro Optics». Журнал публикует ежегодный список под названием «Фотоника 100», в котором собраны 100 человек со всего мира, внесшие выдающийся и значительный вклад в области фотоники.

Еще одной важной вехой стало то, что компания STPL была включена в список 50 самых инновационных компаний Конфедерации индийской промышленности (Confederation of Indian Industry, CII) за 2022 год. Компания STPL, основанная в 1993 году, разрабатывает передовые технологические решения для алмазной промышленности.  Сегодня STPL является единственной компанией в мировой алмазной отрасли, которая разрабатывает комплексные технологические решения для всех процессов, от анализа и планирования до огранки, блокировки и безопасной торговли алмазами. 


Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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