STPL получает поздравления за выдающийся вклад

Согласно пресс-релизу, STPL, ведущая индийская компания по разработке решений для обработки алмазов, достигла двух значительных успехов не только в Индии, но и в Европе.

Мунджал Гаджар (Munjal Gajjar), руководитель отдела исследований и разработок компании STPL, был назван одним из 100 самых инновационно мыслящих людей в фотонике изданием «Electro Optics». Журнал публикует ежегодный список под названием «Фотоника 100», в котором собраны 100 человек со всего мира, внесшие выдающийся и значительный вклад в области фотоники.

Еще одной важной вехой стало то, что компания STPL была включена в список 50 самых инновационных компаний Конфедерации индийской промышленности (Confederation of Indian Industry, CII) за 2022 год. Компания STPL, основанная в 1993 году, разрабатывает передовые технологические решения для алмазной промышленности. Сегодня STPL является единственной компанией в мировой алмазной отрасли, которая разрабатывает комплексные технологические решения для всех процессов, от анализа и планирования до огранки, блокировки и безопасной торговли алмазами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished