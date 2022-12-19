Sokolov: средний чек на ювелирные украшения в России вырос на 16%

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Средний чек на ювелирные украшения в России за девять месяцев 2022 года вырос на 16%, сообщил РИА Новости управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов.

"Чек в среднем по рынку за девять месяцев вырос на 16%, у нас – на 7%... У нас средний чек составляет порядка 5 тысяч рублей, что соответствует рынку в целом", - сказал он.

Соколов также отметил, что 80% совершенных покупок в магазинах сети приходятся на серебряные украшения, однако 65% выручки приносит золото.

"Если в будущем году не будет существенных колебаний курса доллара и биржевых цен на драгметаллы, то ни цены, ни средний чек не изменятся", - добавил Соколов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





