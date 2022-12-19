Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
De Beers выручила $410 млн в ходе десятого цикла продаж алмазного сырья в 2022 году
Из-за ограничений на передвижение людей и продуктов в различных юрисдикциях по всему миру De Beers Group продолжила применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение десятого цикла продаж 2022 года, при этом торги были продлены, превысив свою обычную недельную продолжительность, говорится в заявлении для прессы, опубликованном Anglo American. В результате предварительная цифра продаж необработанных алмазов, указанная для 10-го цикла, представляет собой ожидаемый объем продаж по стоимости за период с 5 по 20 декабря и подлежит корректировке на основе окончательно завершенных торгов.
Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сказал: «Спрос на наши алмазы в течение последнего цикла продаж 2022 года соответствовал ожиданиям, учитывая обычное сезонное закрытие гранильных заводов на юге Африки в период Рождества и проявленный участниками торгов разумный подход перед пополнением запасов после Рождества и ожидаемым открытием китайского рынка».
Владимир Малахов, Rough&Polished