De Beers выручила $410 млн в ходе десятого цикла продаж алмазного сырья в 2022 году

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Anglo American plc, материнская компания De Beers, заявила, что алмазодобывающая компания, по предварительным данным, выручила $410 млн в ходе своего десятого цикла продаж алмазного сырья в 2022 году по сравнению с $454 млн, полученными в ходе предыдущего девятого цикла продаж.

Из-за ограничений на передвижение людей и продуктов в различных юрисдикциях по всему миру De Beers Group продолжила применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение десятого цикла продаж 2022 года, при этом торги были продлены, превысив свою обычную недельную продолжительность, говорится в заявлении для прессы, опубликованном Anglo American. В результате предварительная цифра продаж необработанных алмазов, указанная для 10-го цикла, представляет собой ожидаемый объем продаж по стоимости за период с 5 по 20 декабря и подлежит корректировке на основе окончательно завершенных торгов.

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сказал: «Спрос на наши алмазы в течение последнего цикла продаж 2022 года соответствовал ожиданиям, учитывая обычное сезонное закрытие гранильных заводов на юге Африки в период Рождества и проявленный участниками торгов разумный подход перед пополнением запасов после Рождества и ожидаемым открытием китайского рынка».



Владимир Малахов, Rough&Polished





