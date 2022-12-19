Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
SUNLIGHT запустила пожизненную гарантию на «Бриллианты Якутии»
Среди крупнейших ювелирных сетей только у SUNLIGHT действует такое уникальное предложение.
«Бриллианты Якутии» – коллекция ювелирных изделий безупречного качества, поэтому SUNLIGHT с уверенностью может предлагать клиентам исключительные условия по гарантии. Теперь при покупке любого изделия бренда клиент получает сертификат на пожизненную гарантию.
Новый сервис предоставляет покупателю право в течение неограниченного периода времени с момента покупки при обнаружении недостатка в изделии обратиться в любой розничный магазин SUNLIGHT для проведения проверки качества. Если будет уставлено наличие недостатка в товаре, можно будет обменять украшение на аналогичное или заказать ремонт.
Коллекция «Бриллианты Якутии» включает в себя большой выбор украшений из всех видов золота и платины. Особенной ценностью являются желтые бриллианты, которые представлены 22 изделиями в классическом дизайне. Это пусеты, подвески и кольца, выполненные в желтом золоте 585 пробы с ручной закрепкой бриллиантов в эталонной огранке «круг» с 57-ю гранями и огранке «кушон».
Алекс Шишло для Rough&Polished