SUNLIGHT запустила пожизненную гарантию на «Бриллианты Якутии»

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Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT запустила сервис «Пожизненная гарантия» на ювелирные украшения SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии».

Среди крупнейших ювелирных сетей только у SUNLIGHT действует такое уникальное предложение.

«Бриллианты Якутии» – коллекция ювелирных изделий безупречного качества, поэтому SUNLIGHT с уверенностью может предлагать клиентам исключительные условия по гарантии. Теперь при покупке любого изделия бренда клиент получает сертификат на пожизненную гарантию.

Новый сервис предоставляет покупателю право в течение неограниченного периода времени с момента покупки при обнаружении недостатка в изделии обратиться в любой розничный магазин SUNLIGHT для проведения проверки качества. Если будет уставлено наличие недостатка в товаре, можно будет обменять украшение на аналогичное или заказать ремонт.

Коллекция «Бриллианты Якутии» включает в себя большой выбор украшений из всех видов золота и платины. Особенной ценностью являются желтые бриллианты, которые представлены 22 изделиями в классическом дизайне. Это пусеты, подвески и кольца, выполненные в желтом золоте 585 пробы с ручной закрепкой бриллиантов в эталонной огранке «круг» с 57-ю гранями и огранке «кушон».



Алекс Шишло для Rough&Polished





