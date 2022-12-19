Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Буркина-Фасо предоставляет Nordgold лицензию на разработку нового золотого рудника
Рассчитанная на четыре года лицензия на разработку месторождения Имиугу (Yimiougou) площадью 31,44 квадратных километра позволит достичь предполагаемого общего объема добычи в 2,53 тонны золота.
Прямой вклад этого производства в государственный бюджет Буркина-Фасо оценивается в 8,1 млн евро. Еще около 1 млн евро предполагается направить в фонд развития горнодобывающей промышленности.
Компания Nordgold, основанная в 2007 году, была одной из первых, кто начал добычу золота в стране через свои две дочерние компании: горнодобывающую компанию Taparko (Somita) и Bissa gold.
Nordgold уже эксплуатирует три месторождения на севере Буркина-Фасо. В апреле компания объявила о закрытии рудника Тапарко по «соображениям безопасности».
На 17 промышленных рудниках в Буркина-Фасо ежегодно добывается около 70 тонн золота, которое за десять лет стало ведущим экспортным товаром страны, опередив хлопок.
По данным национального министерства горнодобывающей промышленности, в кустарном секторе золотодобычи занято 1,5 млн человек, чей годовой объем производства составляет дополнительно около 10 тонн золота.
Алекс Шишло для Rough&Polished