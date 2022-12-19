Буркина-Фасо предоставляет Nordgold лицензию на разработку нового золотого рудника

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Правительство Буркина-Фасо решило предоставить разрешение на эксплуатацию нового золотого рудника российской компании Nordgold, сообщило издание lepoint.fr.

Рассчитанная на четыре года лицензия на разработку месторождения Имиугу (Yimiougou) площадью 31,44 квадратных километра позволит достичь предполагаемого общего объема добычи в 2,53 тонны золота.

Прямой вклад этого производства в государственный бюджет Буркина-Фасо оценивается в 8,1 млн евро. Еще около 1 млн евро предполагается направить в фонд развития горнодобывающей промышленности.

Компания Nordgold, основанная в 2007 году, была одной из первых, кто начал добычу золота в стране через свои две дочерние компании: горнодобывающую компанию Taparko (Somita) и Bissa gold.

Nordgold уже эксплуатирует три месторождения на севере Буркина-Фасо. В апреле компания объявила о закрытии рудника Тапарко по «соображениям безопасности».

На 17 промышленных рудниках в Буркина-Фасо ежегодно добывается около 70 тонн золота, которое за десять лет стало ведущим экспортным товаром страны, опередив хлопок.

По данным национального министерства горнодобывающей промышленности, в кустарном секторе золотодобычи занято 1,5 млн человек, чей годовой объем производства составляет дополнительно около 10 тонн золота.



Алекс Шишло для Rough&Polished



