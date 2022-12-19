Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Хедж-фонд AQR требует от LME передать стенограммы об отмене торгов никелем
AQR и другие компании подали судебный иск в сентябре после того, как резкий скачок цен на никель побудил LME отменить сделки на миллиарды долларов, что, по их словам, привело к «значительным потерям» для участников рынка.
Пол Макграт (Paul McGrath), адвокат группы, возглавляемой AQR, заявил, что трудно понять, почему его клиенты не смогли получить документы, которые дополнительно объяснили бы поведение LME.
По словам Макграта, запрос, возможно, выявит, могли ли отношения между миллиардером Сян Гуандой (Xiang Guangda) и его Tsingshan Holding Group (THG) и Гонконгcкой биржей (0388.HK), владеющей LME, каким-либо образом повлиять на решение о прекращении торговли.
Компания THG, один из ведущих мировых производителей никеля, столкнулась с огромными убытками по своим коротким позициям после того, как 8 марта цены на никель взлетели более чем до 100 тыс. долларов США за тонну и торги были остановлены.
По словам Джеймса Макклелланда (James McClelland), юриста LME, главной из причин было предотвращение «события, подобного Lehman», в котором многие участники столкнулись бы с дефолтом, и сохранение рыночного порядка, имея в виду ситуацию с инвестиционным банком США, который рухнул во время глобального финансового кризиса в 2008 году.
Судья Адриан Бельтрами (Adrian Beltrami) приостановил разбирательство, чтобы рассмотреть аргументы сторон, прежде чем вынести свое решение.
Алекс Шишло для Rough&Polished