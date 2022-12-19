Хедж-фонд AQR требует от LME передать стенограммы об отмене торгов никелем

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Хедж-фонд AQR Capital Management и еще четыре компании обратились к британскому судье с просьбой заставить Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME) передать стенограммы телефонных разговоров и записи совещаний о мартовском решении LME отменить торги никелем, сообщило агентство Reuters.

AQR и другие компании подали судебный иск в сентябре после того, как резкий скачок цен на никель побудил LME отменить сделки на миллиарды долларов, что, по их словам, привело к «значительным потерям» для участников рынка.

Пол Макграт (Paul McGrath), адвокат группы, возглавляемой AQR, заявил, что трудно понять, почему его клиенты не смогли получить документы, которые дополнительно объяснили бы поведение LME.

По словам Макграта, запрос, возможно, выявит, могли ли отношения между миллиардером Сян Гуандой (Xiang Guangda) и его Tsingshan Holding Group (THG) и Гонконгcкой биржей (0388.HK), владеющей LME, каким-либо образом повлиять на решение о прекращении торговли.

Компания THG, один из ведущих мировых производителей никеля, столкнулась с огромными убытками по своим коротким позициям после того, как 8 марта цены на никель взлетели более чем до 100 тыс. долларов США за тонну и торги были остановлены.

По словам Джеймса Макклелланда (James McClelland), юриста LME, главной из причин было предотвращение «события, подобного Lehman», в котором многие участники столкнулись бы с дефолтом, и сохранение рыночного порядка, имея в виду ситуацию с инвестиционным банком США, который рухнул во время глобального финансового кризиса в 2008 году.

Судья Адриан Бельтрами (Adrian Beltrami) приостановил разбирательство, чтобы рассмотреть аргументы сторон, прежде чем вынести свое решение.



Алекс Шишло для Rough&Polished





