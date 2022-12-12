PGI продвигает платину на основных рынках в качестве важного элемента, создающего стоимость

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Чтобы увеличить продажи и повысить спрос на драгоценную платину, Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) способствовала подъему на ключевых рынках, о чем свидетельствует Обзор бизнеса платиновых ювелирных изделий (Platinum Jewellery Business Review, PJBR) за третий квартал 2022 года, говорится в пресс-релизе PGI-India.

Хью Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, сказал: «Мы рады видеть, что стратегические программы, использующие уникальные качества платины, дали хорошие результаты, представив платину в качестве ключевого генератора ценности для наших партнеров во время постпандемического восстановления и ключевого сезона праздников и покупок».

В Индии рост продаж ювелирных изделий из платины на 35% в годовом исчислении был обусловлен праздничными покупками, а также целевыми кампаниями и рекламными акциями. Стратегия PGI по повышению осведомленности о платиновых брендах с помощью обучения и целевых маркетинговых кампаний, таких как кампания с индийским игроком в крикет К. Л. Рахулем (K.L. Rahul) для бренда Men for Platinum продолжает приносить дивиденды ритейлерам. Эти маркетинговые усилия укрепили связь между неотъемлемыми качествами платины и стремлением потребителей к повышающему моральный дух блеску платиновых драгоценностей и их обнадеживающей долговечности в непростые времена.

На рынке США розничные продажи оставались устойчивыми в третьем квартале 2022 года, при этом рост в годовом исчислении сдерживался максимумами третьего квартала 2021 года. Продажи ювелирных изделий из платины несколько снизились в потреблении по сравнению с высокой базой, но они все еще выше уровня 2019 года и на пути к сильному завершению 2022 года. Такие стабильные результаты вызвали новый интерес со стороны большего числа ювелиров, которые не имеют значительного присутствия платины в своей номенклатуре товаров. Кроме того, PGI продолжала стремиться улучшить обучение с помощью образовательных стимулов, таких как семинары по платине в Школе дизайна Род-Айленда (Rhode Island School of Design) и курсы в Школе ювелирного искусства Майами (Miami Jewelry School).

На японском рынке платина продемонстрировала рост продаж в третьем квартале на 4,7% в годовом исчислении на фоне роста объемов продаж шесть кварталов подряд в годовом исчислении. Наряду с ювелирными изделиями высокой чистоты, она продемонстрировала устойчивый рост, поскольку средний класс вернулся в торговые центры и универмаги в отсутствие государственного контроля над COVID-19. Кроме того, сохраняющаяся популярность бренда Platinum Women привела к тому, что розничные партнеры добились значительного увеличения продаж и представили новые продукты в ноябре. Учитывая положительную динамику в третьем квартале, настроение в отношении сезона рождественских покупок остается очень позитивным.

Китай столкнулся с всплеском случаев COVID, затронувших ювелирный сектор, продажи которого в третьем квартале упали на 16% в годовом исчислении. Тем не менее ряд инициатив PGI с партнерами также помог стимулировать местный спрос. Кампания со знаменитостями обеспечила рост продаж на 60% в годовом исчислении, а промо-акция франчайзингового ритейлера на северо-востоке Китая зафиксировала увеличение продаж бренда Pt Moment® на 40% в годовом исчислении. Во второй половине 2022 года бренд Booster поддержал продажи в 1 583 магазинах 62 крупных розничных продавцов в Шаньдуне, Хэнани и Хэбэе, что привело к продаже более 11 000 платиновых украшений в период проведения мероприятия в сентябре.

Короче говоря, стратегические программы PGI по маркетингу, коммуникациям и обучению обеспечивают дополнительную поддержку ювелирам, которые готовы использовать потенциал платины на основных рынках в праздничный сезон.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





