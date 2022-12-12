В ноябре экспорт бриллиантов из Индии упал на 4,17%, а импорт алмазного сырья вырос на 24,22%

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Согласно статистике Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), валовой экспорт бриллиантов из Индии в размере 1 248,41 млн долларов США в ноябре 2022 года демонстрирует снижение на 4,17% по сравнению с 1 302,78 млн долларов за тот же месяц предыдущего года.

Валовой импорт бриллиантов в размере 111,74 млн долларов в ноябре 2022 года снизился на 7,17% по сравнению с 120,36 млн долларов за тот же период предыдущего года.

За период с апреля 2022 года по ноябрь 2022 года общий валовой экспорт бриллиантов в размере $15 355,09 млн сократился на 5,43% по сравнению с $16 236,19 млн за аналогичный период предыдущего года.

Валовой импорт бриллиантов в размере $943,76 млн уменьшился на 3,01% по сравнению с $973,01 млн за аналогичный период прошлого года.

Общий валовой импорт бриллиантов в апреле во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) в размере $331,77 млн демонстрирует рост на 55,71 млн по сравнению с $213,07 млн за аналогичный период прошлого года.

За ноябрь 2022 года общий валовой импорт бриллиантов в ОЭЗ в размере 611,99 млн долларов вырос на 19,47% по сравнению с 759,94 млн долларов за тот же месяц 2021 года.

Импорт необработанных алмазов в ноябре 2022 года составляет 1 330,49 долларов по сравнению с импортом необработанных алмазов в размере 1 071,08 долларов в ноябре 2021 года, увеличившись на 24,22%.

Валовой импорт алмазного сырья в размере $11 684,50 млн в апреле 2022 года - ноябре 2022 года показал рост на 1,16% по сравнению с импортом в размере $11 550,59 млн за предыдущий год. В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 85 395 000 каратов в период с апреля 2022 года по ноябрь 2022 года снизился на 23,91% по сравнению с импортом в размере 112 232 000 каратов в предыдущем году.

Согласно предварительным данным, валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля 2022 года по ноябрь 2022 года в размере 1 227,77 млн долларов увеличился на 49,77% по сравнению с 819,76 млн долларов за предыдущий год.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





