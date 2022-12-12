Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
Вчера
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
АЛРОСА перевыполнит план по прибыли и добыче алмазов по итогам 2022 года
«Все финансовые результаты превзойдут прогнозы, которые мы обсуждали примерно год назад. По добыче компания перевыполнит план. Мы сейчас идем где-то в диапазоне 35,5 млн карат», - сказал он.
Ранее АЛРОСА прогнозировала добычу алмазов в 2022 году на уровне 34,3 млн карат против 32,4 млн карат в 2021 году.
По словам Иванова, компания в настоящее время «в более бережливом режиме» осуществляет вскрышные и горно-подготовительные работы, а также занимается импортозамещением по технике - ищет отечественные аналоги или аналоги из дружественных государств. В то же время АЛРОСА продолжает выполнять свои социальные обязательства, добавил он.
Алекс Шишло для Rough&Polished