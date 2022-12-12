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21 ноября 2022

АЛРОСА перевыполнит план по прибыли и добыче алмазов по итогам 2022 года

Сегодня
Новости
Алмазодобывающая компания АЛРОСА перевыполнит план по финансовым показателям и производству алмазов по итогам 2022 года, добыча алмазов сейчас находится на уровне около 35,5 млн карат. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил генеральный директор компании Сергей Иванов.
«Все финансовые результаты превзойдут прогнозы, которые мы обсуждали примерно год назад. По добыче компания перевыполнит план. Мы сейчас идем где-то в диапазоне 35,5 млн карат», - сказал он.
Ранее АЛРОСА прогнозировала добычу алмазов в 2022 году на уровне 34,3 млн карат против 32,4 млн карат в 2021 году.
По словам Иванова, компания в настоящее время «в более бережливом режиме» осуществляет вскрышные и горно-подготовительные работы, а также занимается импортозамещением по технике - ищет отечественные аналоги или аналоги из дружественных государств. В то же время АЛРОСА продолжает выполнять свои социальные обязательства, добавил он.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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