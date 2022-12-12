Индийские аффинажеры больше месяца не могли продать слитки

Аффинаж золота был остановлен, так как аффинажные предприятия больше месяца не могли продать слитки в Индии.

Высокая пошлина на золото, составляющая теперь 18%, способствует ввозу золота контрабандным путем. Согласно сообщению, опубликованному в Economic Times, в Индии имеется 40 аффинажных предприятий, на которых работает 5 000 человек и которые перерабатывают 300 тонн нечистого золота в год.

Золото ввозится контрабандой из Бангладеш, Мьянмы и Шри-Ланки в Кералу и Гуджарат. Согласно отчету Управления налоговой разведки Индии о контрабанде за 2021–2022 годы, в 2022 финансовом году было конфисковано 833 кг контрабандного золота на сумму около 500 млрд рупий.

По данным Всемирного совета по золоту, контрабанда желтого металла может вырасти на 33%, до 160 тонн, в 2022 календарном году по сравнению с периодом до пандемии из-за повышения импортной пошлины на золото.

Поскольку Индия является незначительным производителем золота, спрос удовлетворяется за счет импорта. Индия импортирует слитки Доре, а также аффинированное золото. За последние пять лет импорт золотых слитков Доре составил 30% от общего официального импорта драгоценного металла.

Золотые слитки импортируются из ОАЭ со скидкой 1% в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве, но это не распространяется на аффинажные предприятия, на долю которых приходится 33% производства. Рыночный дисконт на золото составляет 18 долларов за унцию, возможно, самый высокий за долгое время.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished