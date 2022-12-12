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21 ноября 2022

Компания aXedras ставит поставки драгметаллов под цифровизационный контроль

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Швейцарская финтех-компания aXedras выбрана Лондонской ассоциаций участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC) для участия в пилотном проекте во втором и третьем квартала 2022 года, цель которого – обеспечить сохранность и целостность золота при его поставках.
Разработанная компанией цифровая платформа Bullion Integrity LedgerTM («Реестр целостности драгметаллов») уже запущена в работу в сотрудничестве с LBMA и WGC и обеспечивает сохранность и целостность драгметаллов при их прохождении по цепочке поставок, говорится в корреспонденции портала sbma.org.sg. 
В пилотном проекте под эгидой aXedras принимают участие более 30 организаций по всему миру: 8 шахт, 9 нефтеперерабатывающих заводов, 4 перевозчика и 10 банков или дилеров. Главная цель проекта – продемонстрировать успешность сквозных цифровых поставок драгметаллов в отрасли в глобальном масштабе, что может обеспечить их полную прозрачность.
В качестве следующего шага aXedras расширит свое глобальное присутствие на Азиатско-Тихоокеанский регион с Сингапуром в качестве своего центра. 

Владимир Малахов, Rough&Polished


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