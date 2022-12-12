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Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
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Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
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Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Главный геолог «АЛРОСА»: запасы трубок «Мир» и «Удачная» составляют 150 млн карат
Он выступил в Якутске на форуме «Промышленность и геологоразведка Якутии: сквозь 100-летия», пишет finmarket.ru.
«Мы завершили разведку трубки "Мир", это 62 млн карат алмазов. (...) В следующем году или в 2024 мы надеемся поставить (на баланс) 88 млн карат трубки «Удачная». Также большой прирост. Также надеемся на новые открытия, которые нам позволят сохранить такой тренд прямой - более чем 1 млрд карат», - сказал он.
Рудник «Мир» был затоплен в ходе аварии в августе 2017 года, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. Руда месторождения «Мир» отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник «Мир» до аварии приходилось более 10% добычи по группе «АЛРОСА».
Проект восстановления трубки «Мир» предполагает строительство нового рудника, оно займет от 6 до 9 лет. Инвестиции оцениваются в 126 млрд рублей.
Также ранее «АЛРОСА» планировала поставить на баланс запасы трубки «Удачная» в 2022 году в размере более 80 млн карат. Трубка не сужается на нижних горизонтах, поэтому запасы «Удачной» оказались значительно больше, чем первоначально ожидалось.
Алекс Шишло для Rough&Polished