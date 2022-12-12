Главный геолог «АЛРОСА»: запасы трубок «Мир» и «Удачная» составляют 150 млн карат

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Запасы трубок «Удачная» и «Мир» по итогам разведки составляют 88 млн и 62 млн карат соответственно, сообщил главный геолог «АЛРОСА» Константин Гаранин.

Он выступил в Якутске на форуме «Промышленность и геологоразведка Якутии: сквозь 100-летия», пишет finmarket.ru.

«Мы завершили разведку трубки "Мир", это 62 млн карат алмазов. (...) В следующем году или в 2024 мы надеемся поставить (на баланс) 88 млн карат трубки «Удачная». Также большой прирост. Также надеемся на новые открытия, которые нам позволят сохранить такой тренд прямой - более чем 1 млрд карат», - сказал он.

Рудник «Мир» был затоплен в ходе аварии в августе 2017 года, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. Руда месторождения «Мир» отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник «Мир» до аварии приходилось более 10% добычи по группе «АЛРОСА».

Проект восстановления трубки «Мир» предполагает строительство нового рудника, оно займет от 6 до 9 лет. Инвестиции оцениваются в 126 млрд рублей.

Также ранее «АЛРОСА» планировала поставить на баланс запасы трубки «Удачная» в 2022 году в размере более 80 млн карат. Трубка не сужается на нижних горизонтах, поэтому запасы «Удачной» оказались значительно больше, чем первоначально ожидалось.



Алекс Шишло для Rough&Polished





