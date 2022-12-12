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21 ноября 2022

Глава Архангельской области встретился с новым руководителем "АГД ДАЙМОНДС"

Сегодня
Новости
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский (Alexander Tsybulsky) провел рабочую встречу с новым руководителем компании «АГД ДАЙМОНДС» Михаилом Баковым (Mikhail Bakov), сообщил интернет-ресурс pomorie.ru. 
Сейчас на территории Архангельской области ведется поиск новых месторождений алмазов. Губернатор, со своей стороны, отметил необходимость продолжения проекта по синтезу монокристаллов, который реализуют совместно с научно-образовательным центром «Российская Арктика».
«Предприятие, которое вы возглавили, для нас является крайне важным, оно такое системообразующее. Большое количество доходов в бюджет приносят, как раз, налоги от добычи алмазов. Самое важное для нас, скажу откровенно, это проект по искусственным алмазам, который мы запускали в рамках нашего научно-образовательного центра. Мне тоже здесь хотелось бы, чтобы преемственность сохранилась», - заявил Цыбульский.
«Предприятие должно продолжить работу. Предприятие должно определиться с горизонтом планирования за пределы 2027 года, до которого задекларированы запасы под извлечение. Предприятие должно, безусловно, нарастить свою эффективность», - заявил, в свою очередь, Баков.
Монокристаллы алмаза, отмечают эксперты, являются прогрессивным материалом и могут получить широкое применение при создании современных образцов электроники и рентгеновской оптики.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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