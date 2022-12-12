«Норникель» утвердил бюджет на 2023 год

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Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейшего мирового производителя палладия и высокосортного никеля, а также одного из крупнейших производителей платины и меди, единогласно утвердил бюджет на 2023 год.

Бюджет должен обеспечить необходимое финансирование для реализации долгосрочной стратегии развития компании, ее ключевых стратегических проектов и проектов в области устойчивого развития и вместе с тем направлен на сохранение финансовой устойчивости в условиях текущих геополитических рисков и новых вызовов. Также компания намерена продолжить исполнение своих социальных обязательств и финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности основных фондов и снижение воздействия на окружающую среду.

Инвестиционная программа 2023 году предусматривает финансирование ключевых проектов, таких как «Серная программа 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промышленного района и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты. В следующем году компания проходит пик инвестиционного цикла, в связи с чем ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 года, который прогнозируется на уровне около 4,7 млрд долл. США.

Для ответа на новые сложности, связанные главным образом с добровольным отказом от сотрудничества с компанией иностранных партнеров, был разработан и находится в стадии реализации комплекс мероприятий, направленных на поддержание операционной деятельности и достижение намеченных производственных и инвестиционных планов. Основные инициативы включают корректировку сбытовой стратегии, импортозамещение поставщиков оборудования и технологий, выстраивание новых логистических цепочек и выход на другие рынки и инструменты финансирования.

Старший вице-президент — финансовый директор Сергей Малышев так прокомментировал принятый бюджет на 2023 год: «Менеджмент „Норникеля“ приветствует поддержку со стороны совета директоров в таком важном для нас решении, как принятие бюджета на ожидаемо сложный 2023 финансовый год. Этот бюджет составлен с учетом актуальных внешних вызовов и направлен на достижение высоких показателей в условиях внешней турбулентности».



Владимир Малахов, Rough&Polished





