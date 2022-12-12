Эксклюзив
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
Сегодня
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
«Норникель» утвердил бюджет на 2023 год
Бюджет должен обеспечить необходимое финансирование для реализации долгосрочной стратегии развития компании, ее ключевых стратегических проектов и проектов в области устойчивого развития и вместе с тем направлен на сохранение финансовой устойчивости в условиях текущих геополитических рисков и новых вызовов. Также компания намерена продолжить исполнение своих социальных обязательств и финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности основных фондов и снижение воздействия на окружающую среду.
Инвестиционная программа 2023 году предусматривает финансирование ключевых проектов, таких как «Серная программа 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промышленного района и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты. В следующем году компания проходит пик инвестиционного цикла, в связи с чем ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 года, который прогнозируется на уровне около 4,7 млрд долл. США.
Для ответа на новые сложности, связанные главным образом с добровольным отказом от сотрудничества с компанией иностранных партнеров, был разработан и находится в стадии реализации комплекс мероприятий, направленных на поддержание операционной деятельности и достижение намеченных производственных и инвестиционных планов. Основные инициативы включают корректировку сбытовой стратегии, импортозамещение поставщиков оборудования и технологий, выстраивание новых логистических цепочек и выход на другие рынки и инструменты финансирования.
Старший вице-президент — финансовый директор Сергей Малышев так прокомментировал принятый бюджет на 2023 год: «Менеджмент „Норникеля“ приветствует поддержку со стороны совета директоров в таком важном для нас решении, как принятие бюджета на ожидаемо сложный 2023 финансовый год. Этот бюджет составлен с учетом актуальных внешних вызовов и направлен на достижение высоких показателей в условиях внешней турбулентности».
Владимир Малахов, Rough&Polished