Эксклюзив
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Mountain Province Diamonds закрывает ранее объявленную сделку по рефинансированию
Остаток действующих облигаций со сроком погашения «сегодня» был погашен наличными денежными средствами.
Новые облигации начисляют проценты по ставке 9% годовых, выпущены по цене 97% от номинальной стоимости и имеют трехлетний срок.
«Этот пакет рефинансирования является очень положительным результатом для компании и ее акционеров. Процентный купон на долг в размере $195 млн долларов удовлетворяет потребность в рефинансировании, которая была критической для компании. Теперь Mountain Province Diamonds преодолела долговую неопределенность. В 2022 году было сообщено об открытии нового участка кимберлита Херн (Hearne), выполняется план операционных улучшений и алмазный рынок в настоящее время является устойчивым. В 2022 году мы также обновили технический отчет 43-101 по руднику (Гачо Куэй) Gahcho Kué, который добавил почти $400 млн чистой приведенной стоимости после уплаты налогов и роялти. Я рад начать 2023 год с новым финансированием и многократным ростом возможности», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished