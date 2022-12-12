Mountain Province Diamonds закрывает ранее объявленную сделку по рефинансированию

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Mountain Province Diamonds Inc. сегодня объявила о закрытии своей ранее объявленной сделки по рефинансированию, включающей выпуск 9%-ных старших обеспеченных долговых облигаций второй залоговой очереди на общую сумму $195 млн со сроком погашения в 2025 году для рефинансирования общей номинальной суммы в $189 150 000 действующих 8,000%-ных старших облигаций компании, обеспеченных векселями второго залога со сроком погашения в 2022 году.

Остаток действующих облигаций со сроком погашения «сегодня» был погашен наличными денежными средствами.

Новые облигации начисляют проценты по ставке 9% годовых, выпущены по цене 97% от номинальной стоимости и имеют трехлетний срок.

«Этот пакет рефинансирования является очень положительным результатом для компании и ее акционеров. Процентный купон на долг в размере $195 млн долларов удовлетворяет потребность в рефинансировании, которая была критической для компании. Теперь Mountain Province Diamonds преодолела долговую неопределенность. В 2022 году было сообщено об открытии нового участка кимберлита Херн (Hearne), выполняется план операционных улучшений и алмазный рынок в настоящее время является устойчивым. В 2022 году мы также обновили технический отчет 43-101 по руднику (Гачо Куэй) Gahcho Kué, который добавил почти $400 млн чистой приведенной стоимости после уплаты налогов и роялти. Я рад начать 2023 год с новым финансированием и многократным ростом возможности», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished





