KoBold Metals инвестирует в медный рудник в Замбии

Горнодобывающий стартап, поддерживаемый Биллом Гейтсом, KoBold Metals намерен инвестировать 150 млн долларов в разработку медного рудника в Замбии.

Об этом было объявлено на саммите лидеров африканских стран под эгидой США.

Проект Мингомба (Mingomba) является совместным предприятием с австралийской частной инвестиционной компанией EMR Capital и горнодобывающей компанией ZCCM-IH, поддерживаемой государством Замбии.

Мингомба содержит 247 млн тонн руды со средним содержанием меди в 3,64%.

KoBold заявил, что у проекта есть потенциал стать «одним из ведущих месторождений мира».

Президент Замбии Хакаинде Хичилема хочет увеличить производство меди в стране с нынешнего уровня около 850 тыс. тонн до 3 млн тонн в год к 2032 году.

«Наше послание миру заключается в том, что Замбия здесь и сейчас открыта для бизнеса, — цитирует Хичилему Reuters. - Сегодняшние инвестиции касаются не KoBold, не ZCCM, не Замбии, а всего этого и остального мира, поскольку мы боремся с изменением климата».

В число инвесторов KoBold входит Breakthrough Energy Ventures, климатический и технологический фонд, основанный Биллом Гейтсом из Microsoft и поддерживаемый Джеффом Безосом из Amazon и Ричардом Брэнсоном из Virgin.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished