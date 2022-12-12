Эксклюзив

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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

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Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае

Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...

14 ноября 2022

KoBold Metals инвестирует в медный рудник в Замбии

Сегодня
Новости

Горнодобывающий стартап, поддерживаемый Биллом Гейтсом, KoBold Metals намерен инвестировать 150 млн долларов в разработку медного рудника в Замбии.
Об этом было объявлено на саммите лидеров африканских стран под эгидой США.
Проект Мингомба (Mingomba) является совместным предприятием с австралийской частной инвестиционной компанией EMR Capital и горнодобывающей компанией ZCCM-IH, поддерживаемой государством Замбии.
Мингомба содержит 247 млн тонн руды со средним содержанием меди в 3,64%.
KoBold заявил, что у проекта есть потенциал стать «одним из ведущих месторождений мира».
Президент Замбии Хакаинде Хичилема хочет увеличить производство меди в стране с нынешнего уровня около 850 тыс. тонн до 3 млн тонн в год к 2032 году.
«Наше послание миру заключается в том, что Замбия здесь и сейчас открыта для бизнеса, — цитирует Хичилему Reuters. - Сегодняшние инвестиции касаются не KoBold, не ZCCM, не Замбии, а всего этого и остального мира, поскольку мы боремся с изменением климата».
В число инвесторов KoBold входит Breakthrough Energy Ventures, климатический и технологический фонд, основанный Биллом Гейтсом из Microsoft и поддерживаемый Джеффом Безосом из Amazon и Ричардом Брэнсоном из Virgin.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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