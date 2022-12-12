Lucapa получила еще один транш в размере 8,8 млн австралийских долларов от Sociedade Mineira Do Lulo

Компания Lucapa Diamond Company получила еще один транш в размере 8,8 млн австралийских долларов от ангольской компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML), 40% акциями которой она владеет.

Этот транш завершает ранее одобренное погашение акционерного кредита SML в размере 14,8 млн австралийских долларов.

Национальный банк Анголы в августе прошлого года одобрил полное погашение аллювиального инвестиционного кредита Lucapas.

В этом году SML передала Lucapa около 20 мон австралийских долларов в виде дивидендов SML и погашения кредитов.

Кроме того, на недавнем ежегодном общем собрании акционеры SML утвердили дополнительные дивиденды в размере 5,9 млн австралийских долларов и выплату кредита в размере 5,9 млн австралийских долларов.

Эти выплаты начнутся в первом квартале следующего года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished