В Арктике теперь больше снега и дождя...

Как сообщает BBC News, Арктика является регионом, который нагревается быстрее всех на Земле, о чем говорится в исследовании, которое показывает климатические изменения на полярном севере в течение последних 17 лет. В исследовании отслеживаются ключевые арктические показатели или признаки жизнедеятельности, и в этом году в этот список впервые добавлены осадки.

Профессор Джон Уолш (John Walsh) из Университета Аляски в Фэрбенксе сказал, что малое количество станций мониторинга в Арктике, особенно над океаном, всегда чрезвычайно затрудняла оценку некоторых тенденций погоды. Но, используя два независимых аналитических подхода, существующие данные и модель глобального климата, теперь можно получить полную картину.

По словам профессора Уолша, в последнее время в Уткиагвике на севере Аляски наблюдаются сильные осадки, например в июле этого года был самый дождливый день за всю историю наблюдений. На большей части Арктики отмечаются увеличение количества осадков, выпавших за сутки и за период в пять суток. Это особенно характерно для субарктической части Северной Атлантики, в то время как количество дождливых дней подряд увеличивается на большей части центральной части Арктики.

Ледяной дождь становится все более серьезной проблемой, ведь недавно во втором по величине городе Аляски, Фэрбенкс, выпало 35 миллиметров осадок. Проблема в том, что оставшийся слой льда делает дороги более опасными и создает трудности для прокорма диких животных, пока не наступит весенняя распутица.

Другие осложнения включают быстрое таяние более сильных снегопадов, что приводит к наводнениям. Более высокие температуры означают, что из океана испаряется больше влаги, которая в конечном итоге выпадает в виде осадков и проявляется в виде снега или дождя. Но более высокие температуры также приводят к таянию морского ледяного покрова, подвергая океан большему испарению, что также приводит к дополнительным осадкам.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished