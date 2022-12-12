Эксклюзив

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

05 декабря 2022

Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае

Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...

14 ноября 2022

В Арктике теперь больше снега и дождя...

Сегодня
Новости

Как сообщает BBC News, Арктика является регионом, который нагревается быстрее всех на Земле, о чем говорится в исследовании, которое показывает климатические изменения на полярном севере в течение последних 17 лет.  В исследовании отслеживаются ключевые арктические показатели или признаки жизнедеятельности, и в этом году в этот список впервые добавлены осадки.

Профессор Джон Уолш (John Walsh) из Университета Аляски в Фэрбенксе сказал, что малое количество станций мониторинга в Арктике, особенно над океаном, всегда чрезвычайно затрудняла оценку некоторых тенденций погоды.  Но, используя два независимых аналитических подхода, существующие данные и модель глобального климата, теперь можно получить полную картину.

По словам профессора Уолша, в последнее время в Уткиагвике на севере Аляски наблюдаются сильные осадки, например в июле этого года был самый дождливый день за всю историю наблюдений.  На большей части Арктики отмечаются увеличение количества осадков, выпавших за сутки и за период в пять суток.  Это особенно характерно для субарктической части Северной Атлантики, в то время как количество дождливых дней подряд увеличивается на большей части центральной части Арктики.

Ледяной дождь становится все более серьезной проблемой, ведь недавно во втором по величине городе Аляски, Фэрбенкс, выпало 35 миллиметров осадок.  Проблема в том, что оставшийся слой льда делает дороги более опасными и создает трудности для прокорма диких животных, пока не наступит весенняя распутица.

Другие осложнения включают быстрое таяние более сильных снегопадов, что приводит к наводнениям.  Более высокие температуры означают, что из океана испаряется больше влаги, которая в конечном итоге выпадает в виде осадков и проявляется в виде снега или дождя.  Но более высокие температуры также приводят к таянию морского ледяного покрова, подвергая океан большему испарению, что также приводит к дополнительным осадкам.


Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



Версия для печати