Импорт алмазов из России составляет 30% от общего объема камней, поступающих в Антверпен

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При том, что диамантеры в Антверпене сегодня в основном импортируют алмазы из ЮАР, Канады, Ботсваны и Анголы, они по-прежнему покупают большое количество продукции российского происхождения, пишет интернет-ресурс ara.cat.

По словам официального представителя Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC Тома Нейса (Tom Neys), с августа 2021 года импорт российских алмазов сократился на 75%, но по-прежнему составляет 30% от общего объема драгоценных камней, поступающих в Антверпен.

«Мало-помалу мы находим новых поставщиков, но особенно для малых и средних компаний и трейдеров это очень сложно. Это не достигается в одночасье», - приводит интернет-ресурс слова Нейса.

Европейская комиссия рассматривала возможность включения в последние два пакета санкций против России запрета на импорт российских алмазов, но в последнюю минуту отказалась от него, поскольку данная инициатива не получила единодушной поддержки государств-членов Европейского союза.

Бельгия блокирует это предложение, несмотря на давление со стороны стран Балтии, Польши и Ирландии, которые настроены на экономическую изоляцию России.

Владелица алмазной компании Bright Diamonds Дхарми Латия (Dharmik Lathiya), как и ее коллеги-диамантеры в Антверпене, опасается, что Евросоюз, тем не менее, включит в санкционный список алмазы, поступающие из России.

По словам Латии, это не поставило бы под угрозу жизнеспособность ее бизнеса, но принесло бы меньшую прибыль и привело к росту цен.

«Мы долгое время пытались покупать меньше у россиян, но они надежные люди и продают по хорошей цене. Им трудно найти замену без потери денег», - сказала владелица Bright Diamonds.



Алекс Шишло для Rough&Polished





