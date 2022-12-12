Эксклюзив
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Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
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14 ноября 2022
Импорт алмазов из России составляет 30% от общего объема камней, поступающих в Антверпен
По словам официального представителя Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC Тома Нейса (Tom Neys), с августа 2021 года импорт российских алмазов сократился на 75%, но по-прежнему составляет 30% от общего объема драгоценных камней, поступающих в Антверпен.
«Мало-помалу мы находим новых поставщиков, но особенно для малых и средних компаний и трейдеров это очень сложно. Это не достигается в одночасье», - приводит интернет-ресурс слова Нейса.
Европейская комиссия рассматривала возможность включения в последние два пакета санкций против России запрета на импорт российских алмазов, но в последнюю минуту отказалась от него, поскольку данная инициатива не получила единодушной поддержки государств-членов Европейского союза.
Бельгия блокирует это предложение, несмотря на давление со стороны стран Балтии, Польши и Ирландии, которые настроены на экономическую изоляцию России.
Владелица алмазной компании Bright Diamonds Дхарми Латия (Dharmik Lathiya), как и ее коллеги-диамантеры в Антверпене, опасается, что Евросоюз, тем не менее, включит в санкционный список алмазы, поступающие из России.
По словам Латии, это не поставило бы под угрозу жизнеспособность ее бизнеса, но принесло бы меньшую прибыль и привело к росту цен.
«Мы долгое время пытались покупать меньше у россиян, но они надежные люди и продают по хорошей цене. Им трудно найти замену без потери денег», - сказала владелица Bright Diamonds.
Алекс Шишло для Rough&Polished