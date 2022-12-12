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14 ноября 2022

TAGS продала алмазное сырье из ЮАР на сумму 20 млн долларов на декабрьском тендере

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Рынок алмазного сырья остается осторожным в преддверии важного рождественского сезона.  В связи с высокими запасами бриллиантов в производственных центрах производство алмазов замедлилось, и требуется выход на устойчивый уровень сезонного сбыта бриллиантов, говорится в пресс-релизе Trans Atlantic Gem Sales (TAGS).
По данным TAGS, производство бриллиантов в Индии загружено примерно на 50%. Отсутствие спроса на сырье повлияло на тендерные/аукционные цены, особенно в размерах 0,75 карата, за последние несколько месяцев, а алмазное сырье от ведущих производителей на вторичном рынке по-прежнему уценено.  И наоборот, цены на мелкие и дешевые камни весом меньше 0,75 карата имеют спрос для поддержания заводов и сотрудников в рабочем состоянии.  Многие ожидают, что в этом сегменте в новом году также может наблюдаться снижение цен.
Согласно TAGS, розничные продавцы в США относительно оптимистично смотрят на сезон, хотя ювелиры воздерживаются от закупок камней из-за опасений по поводу экономического развития, что еще больше стимулирует консигнационный рынок. Китай также должен надеяться на постепенное восстановление на этом важном рынке по мере приближения Нового года.
TAGS продала еще одну скромную партию алмазного сырья из ЮАР на общую сумму около 20 млн долларов.  Сообщается, что в связи с несколькими другими тендерными мероприятиями, прошедшими в декабре в Дубае, TAGS продала камни около 100 компаниям, представляющим все основные центры.  Компания продемонстрировала рост уровня продаж на недавних тендерах, продав более 70% камней, предложенных 31 компании-победителю во всех центрах.
Продажи камней более 10 каратов улучшились, как и камни весом 3-10 каратов.  Тем не менее продажи алмазов размером 2 карата и 0,75-1,5 карата остаются вялыми, в то время как камни размером менее 0,75 карат, как упоминалось ранее, остаются устойчивыми в цене.
TAGS благодарит всех своих клиентов за участие в своих мероприятиях в течение года и желает им и их семьям мирных праздничных дней и счастливого, процветающего 2023 Нового года.
Следующее мероприятие Trans Atlantic Gem Sales пройдет в следующем году с 18 по 24 января. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished 


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