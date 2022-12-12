Танзанийский производитель никеля Lifezone Metals рассматривает возможность листинга в Нью-Йорке

После завершения предполагаемой сделки объединенная компания будет работать как Lifezone Metals. «Lifezone выводит на рынок экономическое решение, направленное на снижение воздействия на климат в то время, когда существует явный дисбаланс между спросом и предложением на материалы для аккумуляторов из экологически чистых источников», — сказал генеральный директор GoGreen Джон Дауд (John Dowd).
«Компания разрабатывает то, что, по ее мнению, станет одним из самых чистых и социально ответственных предприятий по производству никеля в мире. Надлежащая технология может значительно снизить стоимость, а также воздействие на окружающую среду и климат при переработке полезных ископаемых».
Основатель Lifezone Metals Кейт Лидделл (Keith Liddell) заявил, что их партнерство с BHP обеспечивает дополнительное финансирование для поддержки разработки никелевого проекта Кабарга (Kabanga).
BHP согласилась удвоить свои 8,9%-ные инвестиции в никелевый проект Кабарга и имеет возможность увеличить свою долю еще на 60,7%.
Правительство Танзании владеет 16% акций дочерней компании Kabanga Nickels Tanzania, Tembo Nickel. Месторождение Кабанга содержит 44 млн тонн никеля, а также медь и кобальт. Ожидается, что производство начнется в 2026 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished