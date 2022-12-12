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14 ноября 2022

Танзанийский производитель никеля Lifezone Metals рассматривает возможность листинга в Нью-Йорке

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Новости

Компания Lifezone Metals, которая планирует добывать никель в Танзании, достигла окончательного соглашения о слиянии с компанией GoGreen Investments, создав первую компанию по добыче никеля на основе экологически чистых технологий, которая будет зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange, NYSE).
После завершения предполагаемой сделки объединенная компания будет работать как Lifezone Metals.  «Lifezone выводит на рынок экономическое решение, направленное на снижение воздействия на климат в то время, когда существует явный дисбаланс между спросом и предложением на материалы для аккумуляторов из экологически чистых источников», — сказал генеральный директор GoGreen Джон Дауд (John Dowd).
«Компания разрабатывает то, что, по ее мнению, станет одним из самых чистых и социально ответственных предприятий по производству никеля в мире.  Надлежащая технология может значительно снизить стоимость, а также воздействие на окружающую среду и климат при переработке полезных ископаемых».
Основатель Lifezone Metals Кейт Лидделл (Keith Liddell) заявил, что их партнерство с BHP обеспечивает дополнительное финансирование для поддержки разработки никелевого проекта Кабарга (Kabanga).
BHP согласилась удвоить свои 8,9%-ные инвестиции в никелевый проект Кабарга и имеет возможность увеличить свою долю еще на 60,7%.
Правительство Танзании владеет 16% акций дочерней компании Kabanga Nickels Tanzania, Tembo Nickel. Месторождение Кабанга содержит 44 млн тонн никеля, а также медь и кобальт.  Ожидается, что производство начнется в 2026 году. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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