Petra получила 42,3 млн долларов на третьем тендере 2023 финансового года

Компания Petra Diamonds, которая производит алмазы в ЮАР и Танзании, получила 42,3 млн долларов по итогам третьего тендера в 2023 финансовом году.

Горнодобывающая компания продала 305 366 каратов по средней цене 138 доллара за карат.

За тот же период в 2022 финансовом году Petra продала 885 136 каратов, получив 128,3 млн долларов или 145 долларов за карат.

«Третий тендер Petra в 2023 финансовом году показал увеличение сопоставимых цен на 2,2% по сравнению со вторым тендером 2023 финансового года, что изменило тенденцию к снижению, наблюдавшуюся в двух предыдущих тендерах», — сказал гендиректор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).

«Хотя еще слишком рано говорить о том, возобновили ли цены на алмазы рост после минимума, мы очень довольны общим результатом", - сказал он, добавив: «Цены в диапазоне размеров от 2 до 10 карат продемонстрировали увеличение в отличие от недавних негативных тенденций, отчасти объясняемых положительными ожиданиями в отношении текущего праздничного сезона и потенциально отражающих сигналы китайских властей относительно ослабления ограничений антиковидных мер».

Даффи добавил, что цены в диапазоне меньших размеров повысились, что более чем компенсировало более низкие цены в диапазоне от 0,75 карата до 2 карата.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished