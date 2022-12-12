Mountain Province Diamonds объявила результаты внеочередного собрания акционеров

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что на специальном собрании своих акционеров 12 декабря 2022 года 99,3% голосов незаинтересованных акционеров были отданы в пользу ранее объявленной сделки по рефинансированию, включающей выпуск новых облигаций второго займа, обеспеченной старшим залогом, на общую сумму около $195 млн. для рефинансирования $189 150 000 из действующих 8000%-ных облигаций компании, обеспеченных вторым залогом, срок погашения которых истекает в 2022 году.

На cпециальном собрании незаинтересованные акционеры компании одобрили выпуск новых кредитных обязательств на общую сумму $195 млн, в том числе для определенных организаций, в конечном счете принадлежащих Дермоту Десмонду (Dermot Desmond), которые будут использованы для рефинансирования действующих кредитных нот на сумму $189 150 000, при этом оставшаяся часть действующих облигаций будет погашаться наличными.



Алекс Шишло для Rough&Polished





