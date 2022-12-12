Всемирный фонд дикой природы опубликовал рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний за 2022 год

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Рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний России — проект, позволяющий заинтересованным сторонам получать объективную и сопоставимую информацию об уровне открытости компаний горнодобывающей и металлургической промышленности и масштабе воздействия их деятельности на окружающую среду.

В этом году первое место в рейтинге заняла компания «Полюс золото». Кроме нее, в десятку лучших вошли Новолипецкий металлургический комбинат, «Металлоинвест», «Северсталь», АЛРОСА, Магнитогорский металлургий кий комбинат, «Фосагро», «Норильский никель», «Полиметалл» и «Кузбассразрезуголь». Алмазодобывющая компания «АГД Даймондс», когда-то бывшая одним из лидеров рейтинга, в этом году заняла 22 место.

Деятельность компаний оценивается с точки зрения экологический менеджмента, воздействия на окружающую среду и раскрытия информации. Расчет рейтинга производится по всем сегментам – от обустройства месторождения и добычи до переработки полезных ископаемых и базируется на данных о деятельности компаний, имеющихся в публичном пространстве на русском языке. Для компаний, имеющих зарубежные активы, оценивается хозяйственная деятельность на территории РФ.

«С момента запуска рейтинга в 2016 году мы фиксировали достижения в части курса на открытость и повышение экологической ответственности компаний сектора, - отмечают организаторы рейтинга. - К сожалению, кризисный, 2022 год внес коррективы в этот курс, и некоторые компании из нашего рейтинга были вынуждены ограничить доступ и к экологически значимой информации. Но мы надеемся, что это временная мера, и уже в следующем году мы вновь увидим их информацию по воздействию на окружающую среду в нашем проекте».



Владимир Малахов, Rough&Polished





