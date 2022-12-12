Эксклюзив
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всемирный фонд дикой природы опубликовал рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний за 2022 год
В этом году первое место в рейтинге заняла компания «Полюс золото». Кроме нее, в десятку лучших вошли Новолипецкий металлургический комбинат, «Металлоинвест», «Северсталь», АЛРОСА, Магнитогорский металлургий кий комбинат, «Фосагро», «Норильский никель», «Полиметалл» и «Кузбассразрезуголь». Алмазодобывющая компания «АГД Даймондс», когда-то бывшая одним из лидеров рейтинга, в этом году заняла 22 место.
Деятельность компаний оценивается с точки зрения экологический менеджмента, воздействия на окружающую среду и раскрытия информации. Расчет рейтинга производится по всем сегментам – от обустройства месторождения и добычи до переработки полезных ископаемых и базируется на данных о деятельности компаний, имеющихся в публичном пространстве на русском языке. Для компаний, имеющих зарубежные активы, оценивается хозяйственная деятельность на территории РФ.
«С момента запуска рейтинга в 2016 году мы фиксировали достижения в части курса на открытость и повышение экологической ответственности компаний сектора, - отмечают организаторы рейтинга. - К сожалению, кризисный, 2022 год внес коррективы в этот курс, и некоторые компании из нашего рейтинга были вынуждены ограничить доступ и к экологически значимой информации. Но мы надеемся, что это временная мера, и уже в следующем году мы вновь увидим их информацию по воздействию на окружающую среду в нашем проекте».
Владимир Малахов, Rough&Polished