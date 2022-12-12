Добыча алмазов в Якутии с января по ноябрь 2022 года выросла на 13%

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В Минэкономики Якутии сообщили, что в регионе на 13% увеличилась добыча алмазов с начала 2022 года, в том числе по линии АЛРОСА наблюдается рост на 11,1%, сообщил интернет-ресурс yakutia-daily.ru.

Эксперты отмечают, что АЛРОСА предпринимает все необходимые меры для обеспечения стабильности производственной деятельности в текущих условиях. Продолжается работа над важными стратегическими проектами, среди которых - подготовка к началу строительства рудника Мир-Глубокий, трансформация производственного блока и цифровизация.

«В целом мы видим, что деятельность компании и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы сохранить за собой статус крупнейшей в мире алмазодобывающей компании», – заявил глава Якутии Айсен Николаев (Aisen Nikolaev).



Алекс Шишло для Rough&Polished





