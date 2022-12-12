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14 ноября 2022

Индийский суд вынес решение в пользу Sarine за незаконное использование пиратского программного обеспечения

Сегодня
Новости

Индийский суд вынес решение в пользу компании Sarine Technologies, зарегистрированной на двойном листинге, против незаконного использования программного обеспечения Advisor®. Иски были поданы в мае этого года.
Одиннадцатого декабря Sarine объявила, что суд признал пять производителей в Сурате, Индия, виновными в нарушении авторских прав и незаконном использовании пиратского программного обеспечения для чернового планирования Advisor®.
По заявлению компании, суд вынес «быстрое и окончательное» решение в отношении нарушителей, Gopi Impex, Nirghay Impex, Pramukh Gems, Dhiren Diamonds и Bhumika Gems, в связи с «серьезностью проблемы и четкими доказательствами, собранными в ходе расследования».
В своем заявлении Sarine добавила, что суд «постановил немедленно удалить программное обеспечение, нарушающее права, с компьютеров нарушителей» и что решение суда ясно указывает на то, что использование нелицензионных или пиратских версий программного обеспечения Advisor® является незаконным.
«Мы воодушевлены быстрыми и решительными действиями, предпринятыми индийским судом. Решение суда ясно дало понять, что любая компания, использующая нелицензионное или пиратское программное обеспечение Advisor®, нарушает закон. Мы намерены активно защищать нашу интеллектуальную собственность и будем продолжать принимать меры против любых организаций, причастных к нарушению», — сказал Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished  

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