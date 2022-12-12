Эксклюзив

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

05 декабря 2022

Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае

Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...

14 ноября 2022

Первый бутик Tanishq в США открыт в Нью-Джерси

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Новости

Индийская компания Tata Group Tanishq открыла двери своего первого бутика в США.  Дебютный магазин бренда ювелирных украшений Tata в США расположен на Ок-Три-роуд в Нью-Джерси. В нем представлен полный ассортимент ювелирных украшений бренда.

Бутик спроектирован так, чтобы выглядеть современно, но мгновенно узнаваем как индийский.  Снаружи магазин освещен желтым светом, а интерьер на двух этажах украшен эффектными люстрами и деревянными решетками, а также розовыми диванами и стеклянными витринами с подсветкой, чтобы продемонстрировать больше великолепных украшений.

Tanishq также недавно запустила новую коллекцию «The Carnival Edit» в магазинах и онлайн.  Новая коллекция отличается более экспериментальным пастельным подходом к изысканным украшениям, в котором модели наслаждаются ассортиментом кондитерских изделий с праздничным настроением.  Вдохновленный авантюрными карнавальными аттракционами и веселой музыкой, Color Me Joy - The Carnival Edit сам по себе представляет собой зрелище.


Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished  


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