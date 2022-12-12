Первый бутик Tanishq в США открыт в Нью-Джерси

Индийская компания Tata Group Tanishq открыла двери своего первого бутика в США. Дебютный магазин бренда ювелирных украшений Tata в США расположен на Ок-Три-роуд в Нью-Джерси. В нем представлен полный ассортимент ювелирных украшений бренда.

Бутик спроектирован так, чтобы выглядеть современно, но мгновенно узнаваем как индийский. Снаружи магазин освещен желтым светом, а интерьер на двух этажах украшен эффектными люстрами и деревянными решетками, а также розовыми диванами и стеклянными витринами с подсветкой, чтобы продемонстрировать больше великолепных украшений.

Tanishq также недавно запустила новую коллекцию «The Carnival Edit» в магазинах и онлайн. Новая коллекция отличается более экспериментальным пастельным подходом к изысканным украшениям, в котором модели наслаждаются ассортиментом кондитерских изделий с праздничным настроением. Вдохновленный авантюрными карнавальными аттракционами и веселой музыкой, Color Me Joy - The Carnival Edit сам по себе представляет собой зрелище.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished