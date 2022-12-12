Эксклюзив

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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

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Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

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Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

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Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае

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14 ноября 2022

Gemfields получила рекордную годовую выручку от продажи рубинов и изумрудов

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Новости

Компания Gemfields привлекла $66,8 млн от 98 лотов необработанных рубинов, проданных с аукциона в период с 21 ноября по 8 декабря.
Средняя цена Gemfields на аукционе составила 154,84 доллара за карат.
Проданные необработанные рубины были добыты на мозамбикском рубиновым руднике Монтепуэз (Montepuez), 74% акций которого принадлежит Gemfields. 
Между тем, горнодобывающая компания заявила, что изумруды из рудника Кагем (Kagem) в Замбии, 75% акций которого принадлежит компании, достигли рекордных продаж в размере 316 млн долларов в этом году, что на 32% больше, чем выручка от аукционов 2021 года.
Общая выручка Монтепуэса от аукционов в 2022 году составила 166,7 млн ​​долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году, несмотря на сложные конфликтные условия в провинции Кабо-Дельгадо.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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