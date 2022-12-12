Gemfields получила рекордную годовую выручку от продажи рубинов и изумрудов

Компания Gemfields привлекла $66,8 млн от 98 лотов необработанных рубинов, проданных с аукциона в период с 21 ноября по 8 декабря.

Средняя цена Gemfields на аукционе составила 154,84 доллара за карат.

Проданные необработанные рубины были добыты на мозамбикском рубиновым руднике Монтепуэз (Montepuez), 74% акций которого принадлежит Gemfields.

Между тем, горнодобывающая компания заявила, что изумруды из рудника Кагем (Kagem) в Замбии, 75% акций которого принадлежит компании, достигли рекордных продаж в размере 316 млн долларов в этом году, что на 32% больше, чем выручка от аукционов 2021 года.

Общая выручка Монтепуэса от аукционов в 2022 году составила 166,7 млн ​​долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году, несмотря на сложные конфликтные условия в провинции Кабо-Дельгадо.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

