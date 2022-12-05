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14 ноября 2022

Amplats пересмотрела среднесрочный производственный прогноз

Сегодня
Новости

Компания Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший в мире первичный производитель платины, пересмотрела свой среднесрочный прогноз, чтобы отразить меняющуюся операционную среду.
Компания заявила, что совместное предприятие Kroondal в Южной Африке, которое на 50% состоит из собственного добываемого сырья и на 50% - из закупаемого концентрата и подходит к концу срока эксплуатации, и соглашение о закупке концентрата Siyanda переходят на договоры толлинга в 2024 и 2025 годах, соответственно. 
Это приведет к снижению объемов производства концентрата металла (Metal-in Concentrate, M&C), что отражает изменение коммерческих условий. 
Amplats заявила, что производство концентрата (M&C), как ожидается, составит от 3,6 до 4,0 млн унций МПГ в течение следующих двух лет по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,1 - 4,5 млн унций.
Производство рафинированных МПГ также было снижено до 3,6–4 млн унций по сравнению с предыдущей целью в 3,8–4,2 млн унций.
Влияние перехода на более высокие доли давальческого материала в 2025 году, в результате чего прогноз производства концентрата сместится на 3,5–3,9 млн унций МПГ.
Amplats ожидает, что производство концентрата составит от 3,5 млн до 3,9 млн унций, а производство рафинированных МПГ — от 3,3 млн до 3,7 млн ​​унций в 2025 году.
Между тем, гендиректор Amplats Наташа Вильджоен (Natascha Viljoen) заявила, что, несмотря на некоторые трудности, компания сохранила стабильную операционную среду и рассчитывают закрыть 2022 финансовый год в рамках прогноза, то есть в размере 4,0 млн унций концентрата и производством около 3,8 млн унций.
Между тем, Amplats  заявила, что в течение следующих 18-24 месяцев примет решение о строительстве третьей обогатительной фабрики на руднике Могалаквена (Mogalakwena) в ЮАР, принимая во внимание эффективность капиталовложений, улучшенное развертывание технологий и цепочку поставок, а также инфляционное давление. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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